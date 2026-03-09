Principios básicos en la apertura. Ejemplos del Greco (2)

Seguiremos explicando algunos conceptos de apertura a través de miniaturas del jugador italiano Gioacchino Greco, que todo aquel que se inicia en el juego debe conocer para comprender los problemas tácticos y estratégicos en los que puede caer desde las primeras jugadas.

Blancas: Greco Negras: Aficionado Italia, 1620

1.e4 b6 2.d4 Ab7 (el negro ubica su alfil en una buena diagonal y amenaza el peón de e4, pero ha cedido el centro al blanco) 3.Ad3 f5? (pretende desviar al peón de e4) 4.exf5! (el Greco acepta el reto) 4…Axg2 5.Dh5+ g6 6.fxg6 Cf6?? (el negro cree que luego de retirarse la dama podrá captura la torre de h1. Era indispensable jugar 6…Ag7 para darle al rey la casilla de escape f8) 7.gxh7+!! Cxh5 8.Ag6++. Las negras en su tercera jugada debilitaron la diagonal (h5-e8) que protege su rey lo que fue aprovechado magistralmente por el blanco.

Blancas: Greco Negras: Aficionado Italia, 1620

1.e4 e5 2.Cf3 Df6? 3.Ac4 Dg6? 4.0–0 Dxe4? (mientras el blanco desarrolla sus piezas, el negro sólo ha movido su dama perdiendo tiempos en la apertura y cae en la tentación de capturar un “peón envenenado”) 5.Axf7+! Re7 (se pierde la dama si 5....Rxf7 6.Cg5+ y 7.Cxe4) 6.Te1 Df4 7.Txe5+! (el Greco sacrifica su alfil para iniciar una persecución del rey rival que acabará en mate) 7…Rxf7 8.d4! Df6 9.Cg5+ Rg6 10.Dd3+ Rh5 11.g4+! Rxg4 12.Dh3++. La moraleja es: no conviene ganar un poco de material si esto nos cuesta dejar nuestro rey inseguro y las piezas sin movilizar.

Blancas: Greco – Negras: Aficionado Italia 1630

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 De7 5.0–0 d6 6.d4 Ab6 7.Ag5 f6? (error al debilitar los cuadros blancos y quitar a su caballo la casilla f6. Lo indicado era 7...Cf6) 8.Ah4 g5 (muy arriesgada al permitir el siguiente sacrificio de pieza del rival. Más prudente era 8…Ag4) 9.Cxg5! fxg5 10.Dh5+ Rd7 (si 10...Rf8 el blanco logra abrir la columna “f” contra el monarca rival mediante 11.f4! gxh4 12.fxe5+ Rg7 13.Tf7+) 11.Axg5 Dg7? (permite un desenlace combinativo inmediato. Las alternativas 11...Df8 11...Cf6 dejaban en clara inferioridad al negro dada la expuesta situación de su rey) 12.Ae6+! Rxe6 13.De8+! Cge7 14.d5++

Blancas: Aficionado – Negras: Greco Italia 1620

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.De3 Cf6 5.Ac4 Ce5 6.Ab3 Ab4+ 7.c3? (el blanco debilita sin necesidad la casilla d3 dando peligrosos temas tácticos al oponente. Lo correcto era seguir el desarrollo con 7.Ad2) 7…Ac5! (el alfil es inmune por el doblete de caballo en d3) 8.Dg3?? (grave descuido por no estar familiarizado con el tema de atracción. La única retirada adecuada era 8.De2 aunque el blanco ya ha movido demasiadas veces su dama) 8…Axf2+!! gran sorpresa para el blanco que tuvo que rendirse: 9.Rxf2 Cxe4+ o 9.Dxf2 Cd3+ son definitivas.

Blancas: Greco – Negras: Aficionado Italia, 1620

1.e4 e6 2.d4 Cf6 (en esta o en las siguientes jugadas el negro debería hacer …d5 luchando por el centro) 3.Ad3 Cc6 4.Cf3 Ae7 5.h4 0–0? (el negro coloca su rey justo en la dirección del alfil de d3 sin prever un sacrificio temático decisivo) 6.e5! Cd5 7.Axh7+! Rxh7 8.Cg5+ Axg5 (en caso de 8...Rg6 sigue 9.Dd3+ f5 10.exf6+ Rxf6 11.Df3+ Rg6 12.h5+ Rh6 13.Cxe6+ Rh7 14.De4+ Rg8 15.Cxd8 ganando) 9.hxg5+ Rg6 (se acaba antes luego de

9...Rg8 10.Dh5 f5 11.g6! con próximo mate en h8) 10.Dh5+ Rf5 11.Dh3+! Re4 (o bien 11…Rg6 12.Dh7++) 13.Dd3++.

