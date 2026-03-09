Borran a Taboada de BJ

Para salvar su pellejo, tras ser derrotado en 2024, Taboada dejó botados a quienes se la jugaron con él y ahora busca revivir su sueño de ser jefe de Gobierno.

Un año le bastó a Luis Mendoza para borrar de Benito Juárez todo vestigio de Santiago Taboada, quien después de fracasar en su intento de ser jefe de Gobierno en 2024, se olvidó de la ciudad para refugiarse en la Secretaría de Acción Política del PAN.

Luis y Santiago son parte del Grupo de Los Quintos, la élite que el líder nacional blanquiazul, Jorge Romero, formó con jóvenes panistas que se fueron apoderando del partido en la capital, y que hoy buscan extenderse al país.

Aunque le reportan a Romero, es de todos sabido que ni Taboada ni Mendoza se soportan, lo cual quedó de manifiesto desde la campaña de hace dos años, donde el hoy alcalde de Benito Juárez fue el único que no asistió a los actos de su antecesor.

Además de la disputa interna, un asunto marcó esa relación: el Cártel Inmobiliario de BJ, donde Santiago dejó a su suerte a Víctor, hermano menor de Luis, quien, como su empleado, firmó documentos que, al final, resultaron comprometedores.

La fiscalía capitalina, encabezada entonces por Ernestina Godoy —hoy titular de la Fiscalía General de la República—, inició una cacería contra los suspiritos azules, incluido el hermano de Luis —que fue dejado a su suerte—, y ésa fue la gota que derramó su vaso.

Víctor ya libró la persecución judicial y Santiago sigue en el PAN nacional, pero ya sin canicas, pues su sucesor le bajó a sus principales operadores, y ahora el exalcalde no tiene nada, lo cual le preocupa para 2030.

Y es que para salvar su pellejo, tras ser derrotado en 2024, Taboada dejó botados a quienes se la jugaron con él y ahora busca revivir su sueño de ser jefe de Gobierno.

Pero las condiciones son muy distintas, pues su abandono provocó que otros actores ocuparan el espacio que dejó. No sólo Luis Mendoza lo desplazó, sino que ahora está la figura de Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo y hasta la de Giovanni Gutiérrez en Coyoacán.

Excepto Tabe, ni Luis ni Giovanni han manifestado interés en buscar el Antiguo Ayuntamiento, lo cual no quiere decir que no lo buscarían. Y aunque no es panista, tampoco se puede descartar a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Todo eso ha dado paso a insistentes chismes, algunos poco creíbles, como el que Taboada buscaría ser alcalde de nuevo, pero esta vez ¡por Coyoacán!, donde habrá cambio, pues Gutiérrez ya no se puede reelegir.

A pesar de que en ese territorio lidera las encuestas el experredista y hoy panista Héctor Barrera, Gio no lo acaba de aceptar y ya le impuso un veto. Ante ese panorama, dicen que Santiago estaría levantando la mano para entrar al quite.

No hay que olvidar que Barrera estuvo en la coordinación de la campaña de Taboada, a quien le urge un territorio que lo ponga en el mapa de la CDMX. Suena descabellado, pero los rumores son cada vez más insistentes.

CENTAVITOS

Vaya que los morenitos son curiosos a la hora de tratar de disimular sus fracaso, como el descarrilamiento del Tren Maya en mayo de 2024, cuando dijeron que no fue descarrilamiento, sino una “interrupción de flujo sobre la vía”. Igualito se vieron ahora con la cancelación de reservaciones de la FIFA en varios hoteles de la CDMX. Clara salió a decir que no eran cancelaciones, sino que el organismo “liberó sus reservas de hotel”… Como jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se apropió de la Universidad que Víctor Hugo Lobo hizo en GAM y la llamó Rosario Castellanos; hoy estará de nuevo por ahí para reinaugurar el Hospital Oncológico, ¡que también construyó el exjefe delegacional!