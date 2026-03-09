Historias para enamorarse de UK

Por Susannah Goshko*

Todo empieza con una carrera frenética por Edimburgo y un monólogo en voz de Ewan McGregor que se te clava en la cabeza: Choose life. Así arranca Trainspotting, con un manifiesto que mezcla ironía y provocación para lanzar una pregunta incómoda: ¿qué significa elegir la vida cuando lo que te ofrecen parece un escaparate vacío?

Desde ese primer minuto, la música se convierte en narradora secreta de la historia. Cada canción refuerza la sensación de estar viendo —y escuchando— el retrato de una generación de la mano de la electrónica hipnótica de Underworld y el pulso britpop de Blur y Pulp.

Detrás de esta historia —tan polémica en su estreno como celebrada por la crítica— está el escocés Irvine Welsh, quien ofrece un ejemplo perfecto de cómo la creatividad literaria puede saltar de la página a la pantalla sin perder su filo. Pero, además, demuestra que el talento no caduca, se transforma.

Del ruido urbano de los 90 podemos viajar, sin máquinas del tiempo, al romanticismo más feroz del siglo XIX, con la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, de Emily Brontë (Inglaterra); o reimaginar, de la mano de Hamnet, de Maggie O’Farrell (Irlanda del Norte), la dramática pérdida de un hijo que vivieron Shakespeare y su esposa Agnes.

No importa si hablamos de clásicos o de autores contemporáneos: historias como Peter Pan, de J. M. Barrie (Escocia); Las crónicas de Narnia, de C. S. Lewis (Irlanda del Norte); Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll (Inglaterra) y Orgullo y prejuicio, de Jane Austen (Inglaterra), demuestran que las emociones intensas, los mundos imaginarios y las costumbres más comunes también tienen cabida.

Los personajes nos pueden conmover, incomodar o hacernos reflexionar, pero además la literatura, el cine y la música —por su propia versatilidad y creatividad— tienen el enorme poder de hacernos hablar el mismo idioma.

En 1947, con Bajo el volcán, Malcolm Lowry (Inglaterra) nos ofreció una narración extraordinaria sobre lo que es vivir –y morir— en México durante un Día de Muertos a los pies del Popocatépetl. Y, un siglo antes, la escocesa Frances Erskine Inglis, mejor conocida como Madame Calderón de la Barca, dejó testimonio de su vida en este país, mirando lo cotidiano, como tomar pulque o visitar el centro de la capital con ojos curiosos.

Y justo esa capacidad de las historias británicas para moverse entre épocas, fronteras y emociones será motivo de celebración este año. Porque cuando una obra puede transformarse, viajar y resonar con públicos tan distintos, también se convierte en un puente entre países y generaciones.

Por eso resulta tan significativo que el Reino Unido sea el país invitado en la Feria del Libro de Coyoacán: un espacio donde estas narrativas —urbanas, clásicas, fantásticas o profundamente humanas— encuentran nuevas miradas, nuevos lectores y nuevas conversaciones.

Por eso quiero invitarlos a que no se pierdan todo lo que hemos preparado como país invitado en la Feria del Libro de Coyoacán. Este año la imaginación británica llega con fuerza, y lo hace de la mano de Irvine Welsh, quien estará con nosotros para presentar Los cuchillos largos, su libro más reciente, y para conversar sobre los mundos que ha creado.

Durante diez días, hasta el 15 de marzo, podrán emprender un viaje con nosotros —sin pasaporte, pero con todos los sentidos despiertos— para descubrir lo mejor del Reino Unido.

La travesía irá mucho más allá de los libros: exploraremos paisajes que inspiran novelas, el cine que marcó generaciones, el futbol que mueve pasiones, la moda que dicta tendencias y hasta las coincidencias gastronómicas entre nuestros países. Todo esto acompañado de grandes contadores de historias y artistas que los harán vibrar al ritmo de las gaitas, el rock y el pop que se quedarán en su memoria.

Pueden consultar el programa completo en www.filco.com.mx y en nuestras redes sociales @UKinMexico.

Y, para seguir la conversación, cuéntenme ¿qué libro les encantaría ver en la pantalla grande? Les leo en X e Instagram: @SusannahGoshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en México