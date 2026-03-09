Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 8 de marzo de 2026

EL NO SPEND RETO

¿Podría ampliarme este concepto del “no spend/no gastar” como un reto?

R. Me parece que como pregunta le planteo: ¿de verdad necesitas el no spend challenge o sólo estás posponiendo el problema real?

Todos sabemos que hay tres inevitables en la vida: la muerte, los impuestos y gastar de más en tonterías que no necesitamos. Dos mil pesos en unos pantalones, dos cocteles “artesanales”, una compra impulsiva en línea. Todo sin pensar si realmente podemos pagarlo. Por eso el no spend challenge se ha vuelto tan popular: una especie de detox financiero donde prometes no gastar en nada que no sea esencial.

Pero aquí va la pregunta incómoda: ¿funciona o es sólo otra moda que nos hace sentir virtuosos sin cambiar nada de fondo? Sus defensores dicen que ayuda a frenar compras impulsivas, a ver en qué se va el dinero y a recuperar control. Sus críticos responden que es una solución temporal, casi una dieta extrema: funciona mientras dura, pero no enseña hábitos sostenibles.

Entonces, ¿vale la pena intentarlo? ¿O sería mejor enfrentar el verdadero reto: entender por qué gastamos sin pensar y construir una relación más sana con el dinero?

AUMENTAR

En términos generales de dieta ¿cuáles son los alimentos que todos deberíamos aumentar a nuestra dieta?

R. Muchos de nosotros comemos rápido y repetimos los mismos ingredientes por costumbre, pero la evidencia nutricional insiste en que ciertos alimentos merecen más espacio en nuestro plato.

No se trata de modas, sino de opciones que aportan nutrientes difíciles de obtener en otros productos. Entre ellos destacan las verduras de hoja verde, ricas en fibra y compuestos que protegen el corazón; los frutos rojos, conocidos por su capacidad antioxidante; las legumbres, que ofrecen proteína vegetal y ayudan a estabilizar la energía; los frutos secos, que mejoran la salud metabólica cuando se consumen en pequeñas porciones; el pescado azul, fuente de grasas beneficiosas; los granos enteros, que favorecen la digestión y la saciedad; y los alimentos fermentados, que fortalecen la microbiota. Incluir estos siete grupos con mayor frecuencia no requiere cambios drásticos, sólo pequeñas decisiones diarias que, con el tiempo, mejoran la salud de manera sostenida.

LOS MENOS

La capacidad de generar buenos ingresos no siempre ha empujado a los jovenes a seguir una u otra carrera, pero ¿cuáles son las que ya no dan como antes?

R. El futuro laboral promete grandes recompensas para quienes se formen en inteligencia artificial, ciberseguridad o ciencias del clima. Los expertos prevén que estos sectores generarán a los próximos grandes ganadores de la economía. Pero la historia recuerda que ninguna profesión mantiene su brillo para siempre. En décadas pasadas, oficios como el de “abogado corporativo”, “banquero de inversión”, “agente de bolsa”, “periodista”, “piloto comercial” y “profesor universitario” ofrecían estabilidad y salarios de élite. Hoy, muchos de ellos enfrentan un panorama distinto: salarios estancados, exceso de competencia y menor poder de negociación.

Las causas son diversas: la automatización, la desregulación, la expansión del trabajo digital y los cambios en las preferencias del mercado. Plataformas en línea han reducido los ingresos del periodismo tradicional; aerolíneas de bajo costo presionan los sueldos de los pilotos y universidades saturadas pagan menos por docencia e investigación.