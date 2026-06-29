Cuajimalpa y Miguel Hidalgo garantizarán servicios en Bosques de las Lomas

Las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo trabajarán en conjunto para garantizar el buen estado de las calles de la colonia Bosques de las Lomas, en donde comparten límites territoriales.

Los alcaldes Carlos Orvañanos y Mauricio Tabe dieron el banderazo al programa “Trabajando sin Límites” en donde de manera conjunta realizarán servicios como repavimentación, bacheo, mantenimiento de luminarias, podas de árboles, balizamiento, prevención de riesgos en taludes, entre otros.

Entre los proyectos conjuntos están las repavimentaciones y bacheos de tramos de calles limítrofes como Bosques de Olivos, Bosques de Abedules, Bosques de Araucarias, Bosques de Nogales, Bosques de Ocozoles, Bosques de Framboyanes, Bosques de Reforma, entre otras.

El banderazo y los primeros trabajos conjuntos ocurrieron en el cruce de Paseo de los Ahuhuetes Sur y Paseo de las Lilas.

Orvañanos y Tabe participaron en trabajos de bacheo y balizamiento.

Tabe destacó que las cuadrillas de las demarcaciones realizarán un monitoreo de vialidades para atender las grietas y baches antes de que los vecinos caigan en ellos.

“Yo sé que suena como una meta ambiciosa, pero sobre ese propósito vamos a trabajar e ir a buscar los baches, ir a cazar las grietas para que antes de que se forme el bache, nosotros estemos en condiciones de tapar. “No es esperar a que se caigan cien o 200 vecinos en un bache y nos llegue un reporte vecinal cuando la autoridad actúa. No vamos a reaccionar, vamos a actuar antes de que nuestros vecinos caigan en los baches”, dijo.

Orvañanos indicó que el trabajo en colaboración ha dado buenos resultados en seguridad pública, ahora lo ampliarán a los servicios urbanos.

“Venimos trabajando muy activamente desde hace casi dos años en una coordinación en varios aspectos prioritariamente los temas de seguridad ciudadana que nos han dado excelentes resultados en ambas alcaldías, sobre todo en estas zonas limítrofes de las colonias Bosques de las Lomas, entre otras. El día de hoy damos un siguiente paso y ahora vamos a enfocarnos a mejorar las condiciones de las calles, de las áreas verdes, de luminarias, entre muchos otros aspectos”, expresó.

Tabe reconoció que en la colonia Bosques de las Lomas los vecinos pagan altos costos por el impuesto predial, por lo que merecen servicios urbanos de calidad.

Y exhortó al Congreso de la Ciudad de México y al Gobierno capitalino a regresar el impuesto predial para ampliar los servicios urbanos de la zona.

Los alcaldes coincidieron en que durante los eventos mundialistas en diferentes espacios públicos de las dos demarcaciones se ha registrado saldo blanco.