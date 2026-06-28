Cruz Roja Mexicana inicia labores de rescate en Venezuela

Con el traslado de más de seis toneladas de equipo especializado, el Equipo Especializado de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR) de la Cruz Roja Mexicana arribó a La Guaira, Venezuela.

Para incorporarse a las labores de respuesta humanitaria tras la emergencia sísmica que afecta al país, los rescatistas mexicanos se coordinaron con las autoridades y los organismos de emergencia.

Por tanto, la institución informó que ya se trabaja en un edificio colapsado en la ciudad portuaria, donde se reporta la desaparición de varias personas.

En este escenario crítico, los especialistas mexicanos, junto con sus binomios caninos, realizan labores de reconocimiento, búsqueda y localización de posibles sobrevivientes entre los escombros, poniendo al servicio de la población afectada su experiencia, tecnología y capacidad operativa”.

El despliegue del Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana forma parte del esfuerzo coordinado del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para fortalecer las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, “llevando experiencia, tecnología y personal altamente especializado a una de las emergencias más complejas de la región”.

Conoce a los rescatistas especializados

La Cruz Roja expuso que cada integrante USAR representa años de preparación, entrenamiento y vocación de servicio.

Se trata de especialistas certificados para intervenir en escenarios de alta complejidad, “donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”.

Los integrantes del Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana son:

• Marco Antonio Franco Hernández, líder del Equipo USAR de Cruz Roja Mexicana.

• Leslie López Padilla, especialista del Equipo USAR.

• Tania Karina Saldaña Arroyo, especialista del Equipo USAR.

• Alberto Peña Martínez, especialista del Equipo USAR.

• Juan Manuel Berjano Jarillo, especialista del Equipo USAR.

• Edgar Martínez, guía canino del Equipo USAR de Cruz Roja Mexicana, manejador de los binomios Orly, Balam y Kenay.

• Gonzalo Granados, guía canino del Equipo USAR y manejador de Halley, binomio especializado en búsqueda de personas en estructuras colapsadas.

• Sebastián González, especialista en apoyo a binomios caninos y parte del equipo de penetración.

• Rafael Carrillo, responsable de apoyo y seguridad del Equipo USAR.

• Kenia Arellano, especialista en logística y operación.

• Daniel Montes, especialista en búsqueda tecnológica, rescate vertical y penetración en estructuras colapsadas.

• Jesús Pastor, integrante del área de logística y operación.

• Miguel Ángel Gallegos Briseño, especialista del Equipo USAR de Cruz Roja Mexicana.

• Miguel Martínez, especialista en penetración y primer contacto en estructuras colapsadas.

• Isabel Rodríguez, especialista en penetración y primer contacto.

Rescatistas de cuatro patas

Los binomios caninos Orly, Balam, Halley y Kenay constituyen una capacidad estratégica del Equipo USAR de Cruz Roja Mexicana.

Todos cuentan con certificación internacional y cabe destacar la experiencia de Halley, que tiene cinco años de edad y cuatro años de servicio en Cruz Roja Mexicana.

Su misión es descartar áreas de búsqueda, detectar indicios de vida y localizar personas atrapadas entre los escombros, agilizando las labores de rescate. Todos cuentan con certificación bajo el Estándar de Competencia CONOCER/CENAPRED y acreditaciones internacionales de la Association of University Instructors (AUI), que respaldan su preparación para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsada”, explicó la Cruz Roja.