Ataques armados a dos anexos y una emboscada dejan cinco muertos y cinco heridos en Mazatlán

Al menos tres hombres perdieron la vida y otros cinco resultaron heridos en dos ataques a balazos en centros de rehabilitación, ubicados en distintas colonias del municipio de Mazatlán, al sur de Sinaloa.

En el primero de ellos perdieron la vida dos hombres y uno más resultó herido. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, un grupo de hombres disparó contra quienes se encontraban al exterior, y luego ingresaron para atacar al resto de los internos.

Quienes perdieron la vida fueron identificados como Kevin y Jesús, de 25 y 40 años, respectivamente, mientras la persona herida fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Unas horas más tarde, un segundo centro de rehabilitación fue atacado a balazos por sujetos desconocidos; aquí perdió la vida un hombre y otros cuatro resultaron heridos.

De manera similar, los hombres armados llegaron disparando contra los ocupantes del inmueble, ubicado frente a unas canchas de futbol, donde, en ese momento, se celebraba un partido.

Ambos centros de rehabilitación se localizan en el sector Urías, en la salida sur de Mazatlán: uno en la colonia Felipe Ángeles y el otro en la colonia Ricardo Flores Magón.

Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto, por lo que no se ha podido verificar si ambos ataques puedan estar relacionados.

Antes de concluir la jornada, otros dos hombres fueron asesinados a balazos en las inmediaciones del fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán. Las dos víctimas viajaban a bordo de un automóvil al ser interceptadas por sujetos desconocidos, quienes les dispararon hasta quitarles la vida.