Convocan UP y AMDC a la primera bienal “México comunica 2026-2027”

Con el objetivo de impulsar proyectos que aprovechen la inteligencia artificial, las plataformas inmersivas, el análisis de datos y otras tecnologías emergentes para transformar la comunicación en México, la Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC) y la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana presentaron la convocatoria de la Primera Bienal México Comunica 2026-2027.

La convocatoria está dirigida a jóvenes mexicanos de entre 18 y 35 años, residentes en el país o en el extranjero, quienes podrán desarrollar propuestas en cinco categorías: comunicación para la salud, deporte, industrias culturales y creativas, ciudadanía digital y transformación social, así como periodismo innovador.

Además de una bolsa de premios de 100 mil pesos, los proyectos finalistas podrán vincularse con incubadoras, inversionistas y especialistas para impulsar su desarrollo.

Durante la presentación, el vicerrector de la Universidad Panamericana, Guillermo Tenorio, afirmó que el avance tecnológico obliga a replantear la formación de los nuevos comunicadores, al considerar que las herramientas digitales, por sí solas, no garantizan una mejor comunicación.

"La tecnología puede ampliar extraordinariamente nuestras capacidades, pero únicamente la persona puede orientar esas capacidades hacia la verdad, la justicia y la dignidad de todos", expresó al destacar que el reto de las universidades es formar profesionales con criterio ético y sentido humanista.

Tenorio sostuvo que la Bienal busca precisamente responder a ese desafío al convocar a los jóvenes a desarrollar soluciones para problemas reales mediante la creatividad, la innovación y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Por su parte, la presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, Lidia Camacho, explicó que la Bienal nace para identificar y dar visibilidad al talento emergente en un momento en que la inteligencia artificial y las tecnologías digitales están transformando la forma de producir y consumir información.

"No es solamente un certamen, es mucho más que eso", afirmó. Explicó que el proyecto incluirá durante los próximos meses talleres, seminarios, cursos de capacitación y conferencias con especialistas nacionales e internacionales para consolidar una plataforma permanente de formación, investigación e innovación en comunicación.

El lanzamiento de la Bienal se realizó en el marco de la firma de un convenio general de colaboración entre la Universidad Panamericana y la Academia Mexicana de la Comunicación, alianza con la que ambas instituciones buscan fortalecer la formación académica, la investigación y la vinculación entre universidades, medios de comunicación, empresas y organizaciones de la sociedad.