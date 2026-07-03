Muere marino tras estallido de explosivo improvisado en jornada de búsqueda con colectivos

Un elemento de la Marina murió y otros tres resultaron heridos al pisar un artefacto explosivo improvisado, cuando acompañaban a un grupo de madres buscadoras al sur de Mazatlán.

De acuerdo al reporte de las autoridades, las madres buscadoras se dirigían a inspeccionar un terreno, acompañadas por elementos de distintas corporaciones y, entre las comunidades de El Tecomate de Siqueros y El Recodo, escucharon detonaciones de arma de fuego. Algunos elementos se movilizaron para inspeccionar, pero en el camino detonó un explosivo, lesionando a cuatro de ellos. Sus compañeros les brindaron primeros auxilios para luego trasladarlos a un hospital cercano.

Después de estabilizarlos, fueron enviados al Hospital Naval de Mazatlán, donde uno de los elementos falleció mientras recibía atención médica especializada. Las autoridades lo identificaron como Cristian “N”, elemento activo de la Secretaría de Marina Armada de México. Después de lo ocurrido, las labores de búsqueda fueron suspendidas en dicho lugar.

Los hechos se registraron en la zona rural del sur de Mazatlán, en el camino que conecta a las comunidades de El Tecomate de Siqueros y El Recodo. Especial

A principios de junio, otras labores de madres buscadoras se vieron afectadas por la localización de artefactos explosivos alrededor de las fosas clandestinas que habían descubierto en el municipio de Rosario. En aquella ocasión, colectivos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas encontraron cinco cuerpos, pero no lograron realizar inmediatamente los trabajos de exhumación debido a las bombas.

Fueron elementos especializados del Ejército quienes retiraron los artefactos explosivos de la zona y los trabajos se reactivaron unos días después, logrando extraer los cinco cuerpos. Posteriormente, el Grupo Interinstitucional reportó haber asegurado más de 550 artefactos explosivos en este municipio, en un predio baldío donde también había una camioneta con reporte de robo.