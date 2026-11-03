Caso Taddei incendia San Lázaro; PAN y Morena se lanzan acusaciones de corrupción

El caso Taddei, trasladó la confrontación política hasta el Salón de Plenos de San Lázaro, y durante la sesión de este martes, PAN y Morena intercambiaron acusaciones de complicidad, fraudes electorales y protección a funcionarios.

Tras aprobarse modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, legisladores de oposición exigieron que Morena saque las manos del proceso para nobrar al o la suplente de Guadalupe Taddei, mientras que la mayoría oficialista respondió con señalamientos contra los expresidentes del entonces IFE y el PAN por la elección presidencial de 2006.

"Hoy México está absolutamente consternado por la brutal elección que hay en el INE, esa tómbola que fue generada por morenistas, y de esa tómbola se eligió a Taddei”, tiró la primera estocada la panista, Kenia López Rabadán.

Agregó que los audios difundidos sobre la actuación de la ex consejera presidenta, que se vio obligada a renunciar el 26 de octubre, en medio de investigaciones por operaciones por más de mil 800 millones de pesos, a favor de empresas proveedoras cercanas exhiben que “funcionarios electorales se sentían dueños de la institución y de los recursos públicos”.

También acusó que existen amenazas dentro de la mayoría parlamentaria para impedir que prospere la propuesta de Acción Nacional para la integración de la próxima presidencia del INE.

“Para Acción Nacional es absolutamente importante que Morena no vuelva a cooptar a la autoridad electoral, que Morena saque las manos del INE y que el INE vuelva a ser una institución de los mexicanos”.

“Ahora resulta que se rasgan las vestiduras por el caso de la señora Taddei. Ellos esconden un nombre: Luis Carlos Ugalde era el presidente del IFE que validó el fraude de Felipe Calderón, y no lo dicen porque no quisieron abrir las urnas”, respondió desde su curul el morenista, Leonel Godoy.

El también ex gobernador de Michoacán acusó al PAN de tener memoria selectiva y de omitir el papel de Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del Instituto Federal Electoral, en los comicios presidenciales de 2006.

“En ese entonces llamamos al voto por voto y casilla por casilla, pero no lo aprobó. Ese señor sí le hizo daños al país y no fue juzgado”, remarcó.

La sesión también dejó momentos de tensión y episodios de burla entre las bancadas. Uno de ellos, cuando, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, presentó por equivocación a la diputada Antares Guadalupe como integrante del PAN.

“No soy del PAN. Dios me libre”, respondió la legisladora morenista.

Aprovechó para acusar que, a diferencia de otros funcionarios electorales, Taddei está siendo investigada. Lo que no ocurre ni con Lorenzo Córdova ni con Luis Carlos Ugalde quienes, aseguró, también enfrentaron acusaciones durante su paso por el instituto electoral.

“A esos nadie los corrió, nadie los juzgó. A Guadalupe Taddei se le está investigando, pero a los otros nadie los ha tocado con el pétalo de una rosa”, reprochó.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, reviró que Morena pretende deslindarse de un proceso de selección que, dijo, estuvo bajo el control de su mayoría.

“Morena es de memoria muy corta, porque ellos no se pudieron poner de acuerdo y después de que su Comité Técnico de Evaluación, por cierto, a modo y cercanísimo a Morena, puso cinco candidatos a modo (entre ellos ) por supuesto, a la corrupta de Guadalupe Taddei. Ese daño siempre lo van a cargar en la conciencia”, les dijo.

“Para fraudes electorales, el de Felipe Calderón, que ni en su casa lo quieren ni lo conocen”, le reviró la diputada guinda, Roselia Suárez, al referirse al proceso electoral el 2006.

Bolaños-Cacho debió ¿intervenir para recordar que la tribuna era un espacio para posicionamientos políticos.

Sin embargo, la petista Margarita García, se subió al ring, no para defender a Morena, -aliados históricos de su partido- sino para endurecer el reclamo.

Pidió que las investigaciones no se limiten a la exconsejera presidenta, sino que alcancen a cualquier legislador “de todos los partidos” que pudiera estar involucrado.

“Hoy nos damos cuenta, el pueblo de México está harto. No le cree ni al PRI ni al PAN, ni a nosotros mismos”, dijo.

“Por eso hoy, como diputada federal, quiero decir que se aplique todo el peso de la ley y que se investigue si hay diputados y diputadas metidas también en este escándalo bochornoso de sobornos”, agregó, parando en seco la confrontación, que se dio, luego de que el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna había presidido la sesión en suplencia de Raúl Bolaños.