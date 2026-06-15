Organización de feria desata zafarrancho durante sesión de Cabildo en Mineral de la Reforma, Hidalgo

Mineral de Reforma. Una controversia por la organización de la feria de la colonia 11 de Julio provocó momentos de tensión durante una sesión de Cabildo en Mineral de la Reforma, luego de que particulares involucrados en el conflicto protagonizaron una confrontación al interior de la sede municipal.

Los hechos ocurrieron en la Teleaula de la presidencia municipal, donde se desarrollaba una sesión ordinaria. De acuerdo con información oficial, un hombre identificado como Raúl “N”, vecino de la colonia 11 de Julio, acudió acompañado de familiares para exigir que le fuera restituida la coordinación de las festividades de la localidad.

En el lugar también se encontraba Teresa “N”, actual encargada de la organización de la feria, quien previamente presentó denuncias por presuntas amenazas en contra del hombre, situación que derivó en medidas de restricción vigentes.

Una elemento de seguridad interviene para contener una discusión entre particulares durante los hechos registrados en instalaciones del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma. Excélsior

Durante el encuentro se registró un intercambio de señalamientos entre ambas partes, por lo que autoridades municipales solicitaron mantener el orden y pidieron a los involucrados retirarse del recinto. Sin embargo, la discusión continuó y generó la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La presencia policial provocó nuevas diferencias, luego de que algunos integrantes del Cabildo expresaron posturas encontradas respecto de la actuación de los agentes. Paralelamente, el caso generó reacciones en redes sociales por parte de actores políticos locales.

El Ayuntamiento informó que anteriormente se realizaron mesas de diálogo para buscar una solución al conflicto relacionado con la feria, aunque no se alcanzaron acuerdos entre las partes.

Finalmente, las autoridades municipales señalaron que la prioridad será garantizar la seguridad de las personas involucradas y evitar que la disputa genere mayores divisiones entre habitantes de la colonia y del municipio.