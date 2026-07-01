Concluyen Jornadas de Salud Escolar; revisan a 10.8 millones de estudiantes de primaria

Tras un año de visitas a escuelas de todo el país, el Gobierno de México informó que 10.8 millones de estudiantes de primaria fueron evaluados como parte de las Jornadas de Salud de la estrategia Vive saludable, vive feliz, con lo que, por primera vez, se integró un registro nacional sobre el estado de salud de esta población.

Durante el acto de cierre, realizado en una primaria de la Ciudad de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que los resultados serán analizados por las autoridades educativas y de salud para definir las acciones que se implementarán en el siguiente ciclo escolar.

Como parte de la estrategia, las brigadas realizaron revisiones de salud visual, bucal y nutricional a las y los alumnos, además de entregar a las familias un reporte con recomendaciones y, en los casos necesarios, la indicación para acceder a lentes gratuitos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que el programa busca fortalecer la prevención desde la infancia mediante la promoción de una alimentación saludable, actividad física y vacunación.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, destacó que el diagnóstico permitirá orientar futuras acciones de detección oportuna y seguimiento médico para las niñas y los niños que lo requieran.

En el evento también participaron la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Rocío García Pérez, quien llamó a mantener los hábitos saludables promovidos durante el ciclo escolar, y la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, quien destacó las acciones para fomentar el consumo de frijol entre la población.