Concluye viaducto de la Línea 6 del Metro y monorriel llega a estación Centro Apodaca

El Gobierno de Nuevo León dio un paso decisivo en la consolidación de la infraestructura de transporte metropolitano al lograr una continuidad ferroviaria de 22 kilómetros de vía desde Torre Rise hasta la estación Apodaca Centro. Esta red conectará directamente la nueva Línea 6 con el proyecto de la Línea Aeropuerto. La megaobra registra un avance general superior al 95 por ciento de construcción en su viaducto elevado y un 70 por ciento de ejecución en las 21 estaciones proyectadas, apoyada por una flota que suma seis trenes ya instalados en el estado, una séptima unidad en traslado y dos más en proceso de fabricación.

El Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, supervisó las pruebas operativas a bordo de la unidad elevada en un trayecto que partió desde la estación Talleres y recorrió los paraderos de Citadel, Sendero La Fe, Isidoro Sepúlveda, Altea, Nave 01 y Centro Apodaca. Tras constatar la conclusión de los trabajos estructurales en dicho sector del municipio, el mandatario estatal enfatizó la importancia estratégica de la obra: “Ya terminamos el viaducto de la Línea 6, estamos aquí en Apodaca-Centro. Esta es la conexión de la nueva Línea 6 con la nueva Línea Aeropuerto”.

Por su parte, el director general de Metrorrey, Abraham Vargas, detalló que los ensayos técnicos permitieron estrenar la rampa de salida hacia el nororiente y habilitar las vías A y B del sistema. Estas pruebas tienen como propósito verificar la geometría de las vías, evaluar la interacción dinámica de los trenes y realizar los ajustes necesarios en las juntas antes del inicio formal de operaciones. Vargas informó además que se completó el desvío de las líneas eléctricas de alta y media tensión que interferían con la ruta, mientras que las obras en el Patio Talleres alcanzaron un 75 por ciento de avance.

Con respecto a la entrada en funcionamiento del sistema masivo, las autoridades estatales confirmaron que las pruebas electromecánicas continuarán a ritmo acelerado. Abraham Vargas ratificó el compromiso institucional para la entrega del proyecto: “El siguiente año, sin duda, antes de que termine la administración. Esa es la meta que tenemos”. De este modo, la entidad proyecta inaugurar el servicio público de pasajeros en las líneas 4, 6 y 7 durante el próximo año.