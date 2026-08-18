Con resultados en seguridad e inversión de mil millones, Durazo y Sheinbaum transforman Caborca

Con una drástica reducción en los índices delictivos al pasar de 153 homicidios registrados en 2022 a solo cinco en lo que va de 2026, el municipio de Caborca se ha consolidado como una de las zonas más seguras del estado de Sonora.

Esta pacificación es el resultado de un despliegue coordinado entre los tres órdenes de gobierno y una inversión pública que ronda los mil millones de pesos destinados a la transformación integral de la infraestructura local.

Durante la presentación del balance de su administración en la localidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el alcalde Abraham David Mier Nogales, destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido determinante para devolver la estabilidad y la tranquilidad a las familias sonorenses. "Efectivamente, hay un esfuerzo interinstitucional muy importante.

La Mesa de Seguridad, como saben, participan el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado, AMIC, la Policía Estatal de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (...) ha dado muy buenos resultados, particularmente en el municipio de Caborca", enfatizó el mandatario estatal.

A la par de la baja sostenida en la violencia y la recuperación de más de 200 ranchos y dos minas que permanecían bajo el control de grupos delictivos, la estrategia gubernamental ha priorizado el desarrollo social. En los últimos cinco años, las autoridades han canalizado 235 millones de pesos en la rehabilitación de avenidas principales e intervención de 143 calles, 295.7 millones de pesos al rubro de vivienda, y 154.5 millones a la modernización de espacios públicos y deportivos.

Adicionalmente, resalta la construcción de la Planta Tratadora de Residuos Sólidos Urbanos con una inversión público-privada de 180 millones de pesos y el fortalecimiento educativo mediante la entrega de becas y uniformes.