Comunidad zapoteca exhibe a jueza que liberó a banda de narcomenudistas

La comunidad zapoteca de San Miguel Aloápam, en la Sierra de Juárez, acusó presuntas irregularidades, actos de corrupción e irresponsabilidad por parte de una jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO), quien dejó en libertad a tres personas, presuntos responsables del delito de narcomenudeo en la región.

De acuerdo con el documento emitido luego de la audiencia virtual celebrada el pasado 16 de agosto —bajo la causa penal 1124/2026 y carpeta de investigación PJEO/CJTAT/9460/2026-J—, en la cual se procesaba a tres imputados (dos hombres y una mujer) de la localidad acusadas del delito de narcomenudeo en agravio de la comunidad indígena zapoteca.

“La jueza de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Martha Catalina Cruz Bautista, declaró como ‘inocentes’ a los tres imputados, desestimando las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante una comparecencia de cinco horas”, señaló.

Durante la diligencia, reveló, “la juzgadora mencionó en reiteradas ocasiones el nombre de la persona que promovió la orden de cateo. Esto violó la secrecía y el carácter estrictamente anónimo con el que se presentó la denuncia, exponiendo directamente la integridad y la vida del ciudadano”.

Por lo anterior, la asamblea del pueblo de San Miguel Aloápam hizo responsable a Cruz Bautista de cualquier represalia, atentado o agresión que pudiera sufrir el denunciante exhibido o habitante de la población.

La madrugada del 14 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal coordinó con la Secretaría de la Defensa y las corporaciones estatales la detención de la banda de presuntos narcomenudistas y el aseguramiento de drogas.

Las personas detenidas, así como diferentes drogas ya empaquetadas y listas para su venta, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, encargado de llevar ante la representante del PJEO a los imputados, quienes fueron puestos en libertad dos días después del operativo.