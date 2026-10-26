Bienestar anuncia último pago de pensiones de 2026; depósitos comenzarán el 3 de noviembre

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, anunció el calendario de pagos correspondiente al último bimestre de 2026, noviembre-diciembre, mediante el cual las personas beneficiarias de las pensiones y programas sociales recibirán sus apoyos económicos a partir del martes 3 de noviembre y hasta el viernes 27 de ese mes.

De acuerdo con la información proporcionada, la dispersión de los recursos se realizará de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido de las personas derechohabientes, con el propósito de organizar la entrega de los apoyos a través del Banco del Bienestar.

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dio a conocer que el calendario comenzaría el martes 3 de noviembre con las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A, mientras que el miércoles 4 corresponderá a quienes tienen la letra B.

La distribución continuaría durante las siguientes semanas hasta concluir el viernes 27 de noviembre, fecha prevista para los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras W, X, Y y Z.

Cabe mencionar que este depósito corresponde al sexto y último bimestre del año, por lo que representaría el último pago ordinario de 2026 para las personas inscritas en los programas contemplados en la dispersión.

El calendario comenzaría el martes 3 de noviembre con las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A. Especial

¿Qué programas recibirán el último pago?

Los depósitos contemplarán los principales programas económicos de la Secretaría del Bienestar, dirigidos a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad permanente y familias con niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Entre los apoyos considerados se encuentran:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años en adelante.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años en adelante. Pensión Mujeres Bienestar: destinada a mexicanas de 60 a 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: destinada a personas que cumplen con los criterios establecidos por el programa.

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: dirigido a familias que cumplen con los requisitos de incorporación.

De acuerdo con información oficial de Programas para el Bienestar, durante 2026 la pensión para adultos mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos por el mismo periodo.

En tanto, la pensión para personas con discapacidad permanente contempla un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales y el programa para niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, entrega generalmente 1 mil 650 pesos cada dos meses, aunque existen modalidades con montos diferentes.

Por último, la Secretaría del Bienestar reiteró que los recursos de sus programas se entregan directamente a las personas beneficiarias mediante las tarjetas del Banco del Bienestar. Por ello, no es necesario acudir a gestores, pagar comisiones ni entregar dinero para recibir los apoyos.