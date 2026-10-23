Capturan al 'Mando 20' del CJNG y cómplices en Tecomán, Colima

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en Tecomán, Colima a Leopoldo David López Sánchez, alias “Mando 20” o "T-20", Cristian Omar Ramírez López y Sinuhe Misael Sartiaguin Flores, a quienes les aseguraron armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación y propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Mando 20" es considerado el coordinador operativo del CJNG, y está relacionado con la explosión de un vehículo frente a instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre de 2025.

Detenidos Semar

Además, se le vincula con la privación ilegal de la libertad de cuatro personas en Colima, y con la privación ilegal de la libertad y el homicidio de un agricultor colimense.

La detención de Leopoldo David López Sánchez, Cristian Omar Ramírez López y Sinuhe Misael Sartiaguin Flores fue resultado de trabajos de inteligencia naval desarrollados entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, en coordinación con la Fiscalía General de la Repíublica (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detenido Semar

Sobre el auto-bomba en Michoacán, el análisis de cámaras y registros de los arcos del C5i de Colima permitió reconstruir los desplazamientos de vehículos que acompañaron a la camioneta utilizada en el atentado.

Este seguimiento abrió líneas de investigación sobre personas e inmuebles relacionados con el caso.

Una de las camionetas investigadas fue repintada de rojo a blanco y modificada en su parte frontal.

Pese a esos cambios, se mantuvo su identificación y se documentaron sus desplazamientos hacia distintos domicilios de interés.

La combinación de geolocalización e inteligencia de señales permitió reducir las áreas de búsqueda y ubicar un inmueble frecuentado por el investigado.

Detenido Semar

En las indagatorias, se emplearon aeronaves no tripuladas y drones para obtener imágenes de viviendas, ranchos y predios de difícil acceso.

El reconocimiento aéreo permitió identificar las características de los inmuebles y complementar la información obtenida por los equipos en tierra.

Los resultados tecnológicos fueron corroborados mediante identificación visual, vigilancia y seguimiento en campo.

La investigación derivó en dos cateos simultáneos en Tecomán, Colima, el 22 de octubre de 2026, en los cuales fue detenido el objetivo.

El resultado reunió meses de análisis de información, seguimiento técnico, reconocimiento aéreo y coordinación operativa.