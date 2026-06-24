Colapsa parte del malecón de Alvarado por las lluvias; acordonan la zona

Las lluvias de las últimas horas provocaron la madrugada de este miércoles el colapso de parte del malecón en la margen del río Papaloapan. El reporte ciudadano ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana; al punto acudieron elementos de Protección Civil para acordonar la zona y evitar riesgos para peatones y automovilistas.

Más tarde, trabajadores de Obras Públicas del Ayuntamiento llegaron al sitio para levantar el reporte y realizar una evaluación preliminar. El informe técnico fue enviado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), debido a que se trata de una zona federal.

El alcalde de Alvarado, Alberto Cobos Márquez, adelantó que esta misma semana buscará reunirse con instancias federales y estatales para acelerar los trámites que permitan iniciar la rehabilitación “a la brevedad posible”.

De acuerdo con vecinos, esta obra es reciente y fue objeto de remodelaciones, por lo que cuestionan la calidad de los trabajos realizados, en medio de una creciente participación ciudadana en temas de obra pública y rendición de cuentas.