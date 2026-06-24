México vs Chequia enfrenta alerta amarilla por lluvia fuerte y caída de granizo

La tarde y noche de este miércoles podrían estar marcadas por fuertes lluvias y posible caída de granizo en la capital del país, justo cuando miles de aficionados se preparan para seguir el encuentro entre México y Chequia, encuentro agendado para las 19:00 horas, a disputarse en el Estadio Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó que se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible granizo, entre las 16:00 y las 21:00 horas, en las 16 alcaldías.

Ante ello, la dependencia activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes para las 16 alcaldías y emitió una serie de recomendaciones para aficionados que asistirán al encuentro, así como para los miles que se esper asistan a los festejos futboleros.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Las condiciones meteorológicas por lluvias fuertes coincidirán con el partido programado para las 19:00 horas, así como con las actividades organizadas en distintos puntos de la ciudad para seguir la justa mundialista, entre ellos el Fan Fest instalado en el Zócalo, donde se espera la concentración de miles de personas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a quienes acudan a espacios públicos portar paraguas o impermeable y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

También exhortaron a evitar transitar por zonas con encharcamientos o inundaciones y conducir con precaución, ya que las lluvias pueden arrastrar ramas, basura u otros objetos a las vialidades.

Protección Civil pidió además mantenerse alejado de árboles, muros, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que pudieran representar un riesgo por los fuertes vientos o la saturación de humedad.

De manera preventiva, llamó a la población a mantener limpias las coladeras y evitar arrojar basura o grasas al drenaje, con el fin de reducir afectaciones por acumulación de agua.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911, a Locatel al 55 5658 1111 o a la SGIRPC al 55 5683 2222.