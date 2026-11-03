Cofepris autoriza registro sanitario a pluma reutilizable para aplicar insulina

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de México otorgó el registro sanitario a una pluma reutilizable para aplicar insulina, la cual fue desarrollada por la empresa danesa de tecnología médica GO-Pen ApS.

Nuestro país será el primer mercado donde dicho dispositivo se lanzará comercialmente, el cual, está diseñado para ofrecer una alternativa a las jeringas convencionales a las personas que utilizan insulina en frasco.

Dicho dispositivo denominado GO-PEN es reutilizable y permite sustituir el reservorio desechable, conservando la unidad dosificadora de la pluma.

Es importante señalar que debe utilizarse únicamente con las formulaciones de insulina contempladas en el etiquetado aplicable y de acuerdo con las indicaciones del médico tratante.

Una tecnología que reúne las características de una pluma para insulina y la opción de utilizar insulina en frasco.

GO-PEN está diseñado para ampliar el acceso a la administración mediante pluma. Su reservorio, que llena el propio usuario, permite utilizar insulina de un frasco compatible en una pluma reutilizable, con un selector para elegir la dosis prescrita”.

Cabe señalar que de acuerdo con el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (FMD), se estima que 13.6 millones de adultos de entre 20 y 79 años en México vivían con diabetes en 2024, incluidos los casos diagnosticados y no diagnosticados.