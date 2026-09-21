Beatriz Mojica y Félix Salgado envían mensaje de unidad en Morena Guerrero

Beatriz Mojica Morga y Félix Salgado Macedonio proyectaron una imagen de cohesión al reunirse en Acapulco y colocar el mensaje de la unidad como eje de la nueva etapa política de Morena en Guerrero. La coordinadora estatal del partido compartió el encuentro en sus redes sociales y subrayó que ambos “compartimos el compromiso de seguir fortaleciendo nuestro movimiento, trabajar en unidad y poner siempre por delante el bienestar de las y los guerrerenses”.

La publicación, acompañada de una fotografía con el senador, adquirió relevancia por el peso político que ambos conservan dentro de Morena en la entidad. Mojica describió a Salgado Macedonio como “un gran luchador social y político de nuestro estado”, al tiempo que planteó que el encuentro representa una disposición para construir acuerdos entre las distintas expresiones que integran el partido.

En su mensaje, la dirigente estatal insistió en que el fortalecimiento del movimiento dependerá de la capacidad de integrar a los distintos liderazgos. “La unidad se construye escuchando, reconociendo lo que cada quien aporta y abriendo espacio para todas y todos”, expresó, al fijar una ruta basada en la inclusión y el reconocimiento de las aportaciones de la militancia.

Ese planteamiento se alinea con una línea política que Mojica ha sostenido en sus recientes posicionamientos, donde ha llamado a consolidar la reorganización territorial del partido mediante el diálogo interno. “Trabajar en unidad”, reiteró, constituye una prioridad para fortalecer la presencia de Morena en Guerrero de cara a los retos políticos que enfrenta la organización en el estado.

La reunión también envió una señal hacia las bases del partido sobre la intención de mantener la coordinación entre figuras con influencia dentro de Morena. Para Mojica, “tenemos una responsabilidad compartida y mucho trabajo por hacer”, una frase con la que vinculó el encuentro con la necesidad de mantener un trabajo conjunto en beneficio de la entidad.

El mensaje difundido por la dirigente no se limitó al ámbito estatal, sino que también conectó la agenda de Guerrero con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos firmes en la Transformación”, afirmó, al enmarcar la reunión dentro de la continuidad del proyecto político impulsado desde el gobierno federal.

La imagen difundida en redes sociales terminó por convertirse en un gesto político con lectura interna para Morena Guerrero. Al colocar sobre la mesa conceptos como “fortalecer nuestro movimiento”, “trabajar en unidad” y “poner siempre por delante el bienestar de las y los guerrerenses”, Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio enviaron una señal de coordinación entre dos de los principales referentes del partido en el estado, en un contexto de reorganización política y territorial que mantiene abierta la construcción de acuerdos hacia el interior del movimiento.