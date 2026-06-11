CNTE instala Asamblea Nacional Representativa en la antesala del Mundial tras negociación con el gobierno federal

En la antesala del arranque del Mundial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reinstaló su Asamblea Nacional Representativa (ANR), en punto de las 12:53 am horas donde inició la deliberación para definir su plan de acción.

La instalación de la ANR ocurre tras una jornada de más de siete horas de negociación en la Secretaría de Gobernación con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, en la que el magisterio consideró que no hubo una propuesta nueva que atendiera el fondo de sus demandas.

La CNTE reiteró su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar el sistema de cuentas individuales y avanzar hacia un régimen solidario de pensiones, además de modificaciones a los criterios de jubilación y al uso de la UMA en el cálculo de pensiones.

En el inicio de la Asamblea Nacional Representativa, Yenny Pérez, de la sección 22 de Oaxaca, señaló que el movimiento atraviesa un momento de alta visibilidad política y social y sostuvo que la movilización no está dirigida contra funcionarios en lo individual, sino contra la continuidad del actual sistema de pensiones.

La representante magisterial insistió en que el eje central del movimiento se mantiene en la exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE y llamó a que la Asamblea defina en las próximas horas el plan de acción en la Ciudad de México y en los estados donde la CNTE mantiene movilizaciones.

Hasta el momento, la Asamblea Nacional Representativa continúa en sesión, por lo que no se han anunciado resoluciones ni medidas concretas sobre la continuidad del plantón