CNTE ahorca a Chiapas: toman casetas por segundo día y cobran cuotas

Por segundo día consecutivo, maestros integrantes de la CNTE tomaron las casetas de peaje de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla para pedir a los conductores una cooperación de 50 pesos.

La dirigencia de la CNTE señaló que, en tanto no exista una mesa de diálogo, no cesarán sus acciones; incluso, las seguirán aumentando de nivel, tanto en la Ciudad de México como en Chiapas.

Esta mañana, un grupo numeroso de docentes viajó a la Ciudad de México para relevar a los mil 600 maestros, quienes a su vez se reintegrarán al plantón indefinido en Tuxtla Gutiérrez.

Los maestros tomaron ambas casetas por espacio de cinco horas.

La radicalización de las protestas magisteriales en el sur del país se da en un momento de máxima tensión, luego de que ayer las movilizaciones de la CNTE colapsaran los principales accesos a Tuxtla Gutiérrez.

La toma consecutiva de las casetas de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla por más de cinco horas, sumada al cobro obligatorio de cuotas a los automovilistas y al envío de relevos a la Ciudad de México, confirma la advertencia del magisterio de estrangular las vías de comunicación hasta que el Gobierno Federal instale una mesa de negociación.