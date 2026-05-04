CNBV autoriza a Trafalgar para operar como Casa de Bolsa, consolidando su plataforma financiera integral para PyMEs

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió el día de hoy la autorización a Trafalgar para operar como Casa de Bolsa, dando un paso decisivo en la consolidación de su plataforma financiera integral. Esta autorización suma una pieza muy importante al ecosistema de Trafalgar, que desde noviembre pasado opera además como Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) en el mercado mexicano.

Con esta nueva licencia, Trafalgar refuerza su posición como uno de los grupos precursores en cada uno de los grandes ciclos de innovación del sector financiero mexicano: primero en fintech, después en SOFIPO y ahora en intermediación bursátil.

El grupo opera actualmente con capitalización propia; sin embargo, ha manifestado su intención de iniciar una ronda de capital institucional y de una posible salida a bolsa con doble listado en México y Estados Unidos.

Un modelo “Turbo Fintech” para las PyMEs

Trafalgar se distingue por operar bajo lo que el grupo describe como un modelo “Turbo Fintech”: una licencia de SOFIPO con capacidades de servicio equivalentes a las de un banco, apalancada en tecnología de punta y con una visión del siglo XXI. La organización combina asesores de primer nivel y un equipo directivo que integra solidez y experiencia regulatoria con la energía y agilidad de una nueva generación.

A diferencia de la mayoría de las fintech del país, que tienden a enfocarse en un solo producto, Trafalgar es el único Neo-Banco multiproducto en México diseñado específicamente para atender, de forma integral, a las pequeñas y medianas empresas. Las PyMEs representan aproximadamente el 80% de la economía nacional y, sin embargo, apenas el 20% del portafolio de crédito del sector bancario tradicional, brecha que Trafalgar busca cerrar mediante una oferta completa de servicios financieros.

Como parte de su estrategia de plataforma integral, Trafalgar también ha trazado planes para participar en el sector asegurador, en donde identifica oportunidades relevantes en el segmento Insurtech.

El gran diferenciador del grupo es el compromiso de entregar al cliente servicios financieros de manera integral, oportuna y con el costo adecuado.

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Acerca de Trafalgar

Trafalgar es un grupo mexicano fundado en 1996 y liderado por Porfirio Sánchez Talavera, con presencia regulada en SOFIPO y Casa de Bolsa, y con experiencia en México y Estados Unidos en sectores como Telecomunicaciones, Financiero y Activos Estresados. Su misión es ofrecer una plataforma integral de servicios financieros, con tecnología de vanguardia, enfocada en las necesidades reales de las PyMEs mexicanas.