Lluvias causan encharcamientos en la CDMX

Aunque la lluvia de este lunes no fue tan intensa, sí causó algunos encharcamientos en la Ciudad de México (CDMX).

Paras las 20:00 horas, la mayor acumulación se había registrado en las alcaldías Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.

En el Desierto de los Leones eran 17 milímetros (mm) o 17 litros por metro cuadrado y en Lindavista 13.25 mm, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

La lluvia había causado encharcamientos en vialidades como Avenida 602, Insurgentes Norte, Eje Central, entre otras.

Activan la Alerta Amarilla

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la Alerta Amarilla por lluvias en toda la capital.

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa usa paraguas o impermeable.