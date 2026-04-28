Clausuran zoológico clandestino en Coahuila; no contaba con permisos

Por no contar con los permisos requeridos para el manejo de vida silvestre, fue clausurado un zoológico clandestino, en el municipio de Arteaga, Coahuila, en la región sureste del estado.

La acción la llevó a cabo la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de la entidad. El lugar albergaba un león, un tigre y lobos, el sitio carecía de los permisos por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Al respecto el diputado Jorge Valdés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), puntualizó que corresponde a la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) asegurar y resguardar a los animales y ubicarlos en un lugar seguro.

Corresponde a la PROFEPA asegurar y resguardar a los animales y ubicarlos en un lugar seguro. Cortesía

¿Cómo se llamaba el lugar?

El zoológico era conocido como “El Ranchito Safari” y fue clausurado ayer por las autoridades tras una inspección oficial. El sitio funcionó aproximadamente seis años en la clandestinidad.

De acuerdo a la información, en el lugar se pudo visualizar maltrato animal grave, pues las especies allí presentes no contaban con agua ni comida, detentado signos claros de abandono y descuido.

¿Cómo se descubrió el sitio?

El caso salió a la luz gracias a denuncias de ciudadanos, quienes alertaron sobre condiciones insalubres y posible maltrato hacia los animales ahí recluidos. Este caso evidencia varios problemas, entre ellos una falta de supervisión durante años, uso de animales como atracción (incluso para fiestas infantiles) y los más importante, vacíos o fallas en la aplicación de la ley ambiental.

fdm