Entregan a Sheinbaum nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa

El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán, acudió este miércoles a Palacio Nacional para presentar a la presidenta Claudia Sheinbaum el informe que se presentará esta semana

El sábado 26 de septiembre se cumplirán 12 años de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Isidro Burgos sin que a la fecha se conozca el paradero de los jóvenes.

Pazarán arribó a Palacio Nacional a las 12:30 y se retiró dos horas después.

Se espera que en el informe se hagan públicos los avances de las investigaciones, los cuales, ha dicho la presidenta, ya se dieron a conocer a los padres de los normalistas desaparecidos y a sus representantes legales.

Los padres de los normalistas estarán desde el 24 de septiembre en la Ciudad de México para acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Suprema Corte de Justicia, y el sábado encabezarán una manifestación que culminará en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 12 aniversario de la desaparición de sus hijos.

Permitirán que marcha de Ayotzinapa llegue la Zócalo

A diferencia de 2025, a los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y a los manifestantes que participen en la convocatoria de este sábado, sí se les permitirá llegar al Zócalo de la Ciudad de México, adelantó el secretario de gobierno de la capital, César Cravioto.

Llegan los jóvenes y los padres desde el 24 (de septiembre), estarán en (la Comisión Nacional de) Derechos Humanos, después en la (Suprema) Corte. Ya tuvimos una reunión con los padres y con los jóvenes de Ayotzinapa.

Se comprometieron a que sean manifestaciones pacíficas y (el gobierno se comprometió a) que iban a tener libertad de tránsito en la ciudad. Van a llegar al Zócalo

Que sea una convocatoria pacífica y que sea su lucha la que se enarbole en la manifestación”, puntualizó Cravioto.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, donde se acordó el operativo para este sábado en la Ciudad de México con autoridades federales, Cravioto destacó que los propios representantes de los padres solicitaron que se actúe contra infiltrados que pudieran desvirtuar el sentido de la manifestación.

Ellos mismos dijeron que si teníamos que actuar para que grupos que no están en su propia lucha que quisieran hacer desmanes, lo hiciéramos, pero vamos a ser cuidadosos en cuidar que la marcha se lleve a cabo con el tema fundamental de ellos que es pedir justicia para los jóvenes desaparecidos”, detalló el funcionario capitalino.

El sábado 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.