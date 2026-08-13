Sheinbaum y CNTE llegan a acuerdos tras reunión en Palacio Nacional

En la reunión que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se acordó la entrega de uniformes escolares a alumnos de preescolar en la entidad y la conclusión de procesos judiciales, informó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

El encuentro inició a las 11:00 horas y luego a de tres horas, Jara se retiró del encuentro al quedar solucionadas las demandas de la CNTE que concernían al gobierno de Oaxaca.

“Se le va a dar a nivel preescolar sus uniformes, en Oaxaca, porque es una lucha histórica que han tenido los maestros y era la parte que exigían, porque solo se da a primaria y secundaria”, expuso Jara.

Comentó que también están en vías de solución los procesos legales y será el 2 de septiembre cuando se les dé un reporte de los avances en la solución de las querellas que se mantienen abiertas y que fueron iniciadas cuando se aplicó la reforma educativa.

Jara comentó que la presidenta Sheinbaum estuvo durante una hora en la reunión y se retiró dejando en su representación ion a los secretarios de Educación, Mario Delgado; y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.