Sheinbaum inaugura Puente Nichupté en Cancún; es el segundo más largo de AL
La obra consta de tres carriles, uno por sentido y uno reversible, además de ciclovía bidireccional
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Puente Vehicular Nichupté, el que será considerado el segundo más largo de Latinoamérica sobre un cuerpo de agua, después del Puente Río-Niterói en Brasil.
Inauguración Puente Nichupté
Cancún, Q. Roo | Segundo más largo de AL en su tipo
Ingeniería y Capacidad
Impacto en Movilidad
El Puente Vehicular Nichupté tiene una longitud de 11.2 kilómetros y busca reducir un traslado de más de dos horas a solo 10 minutos.
Donde antes había corrupción, hoy hay honestidad. Donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad. Donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes”, resaltó.
En su intervención, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el Puente Vehicular Nichupté reduce un tiempo de traslado de más de dos horas a solo 10 minutos en beneficio de los trabajadores de la zona turística y de los turistas.
Mencionó que la obra consta de tres carriles —uno por sentido y uno reversible— y ciclovía bidireccional. Informó que ya inició la construcción del Distribuidor Kukulcán en uno de los extremos del puente, el cual estará terminado en octubre de este año.
Por último, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, señaló que el puente vehicular Nichupté beneficia a más de un millón 320 mil habitantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como a 20 millones de turistas que anualmente visitan la zona.
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