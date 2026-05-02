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Sheinbaum inaugura Puente Nichupté en Cancún; es el segundo más largo de AL

La obra consta de tres carriles, uno por sentido y uno reversible, además de ciclovía bidireccional

Por: Ximena Mejía

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La obra beneficia a los habitantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro CárdenasFoto: Especial

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Puente Vehicular Nichupté, el que será considerado el segundo más largo de Latinoamérica sobre un cuerpo de agua, después del Puente Río-Niterói en Brasil.

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Inauguración Puente Nichupté

Cancún, Q. Roo | Segundo más largo de AL en su tipo

Sello E
11.2 KM Longitud Total
10 MIN Tiempo de Cruce
$10,319 MDP Inversión Total

Ingeniería y Capacidad

Estructura: Arco metálico de 100m para librar caverna.
Zona Top Down: 700m con 84 pilotes a 30m de profundidad.
Capacidad: 3 carriles (1 reversible) y ciclovía bidireccional.
Afluencia: Se prevé un tránsito de 12,000 vehículos diarios.

Impacto en Movilidad

Conectividad: Zona habitacional - Zona hotelera de Cancún.
Seguridad: Nueva ruta de evacuación ante fenómenos naturales.
Eficiencia: Reduce traslados de 1 hora a solo 10 minutos.
Complemento: Inicio del Distribuidor Vial Kukulcán (770m).
Compromiso Ambiental: Rehabilitación de 306 hectáreas de manglar, apertura de 40 km de canales y rescate de vegetación nativa y pastos marinos bajo monitoreo constante de la SICT.

El Puente Vehicular Nichupté tiene una longitud de 11.2 kilómetros y busca reducir un traslado de más de dos horas a solo 10 minutos.

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Donde antes había corrupción, hoy hay honestidad. Donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad. Donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes”, resaltó.

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Foto: Especial

En su intervención, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el Puente Vehicular Nichupté reduce un tiempo de traslado de más de dos horas a solo 10 minutos en beneficio de los trabajadores de la zona turística y de los turistas.

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Mencionó que la obra consta de tres carriles —uno por sentido y uno reversible— y ciclovía bidireccional. Informó que ya inició la construcción del Distribuidor Kukulcán en uno de los extremos del puente, el cual estará terminado en octubre de este año.

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Foto: Especial

Por último, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, señaló que el puente vehicular Nichupté beneficia a más de un millón 320 mil habitantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como a 20 millones de turistas que anualmente visitan la zona.

*DRR* / «pev» 

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