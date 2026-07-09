La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas: Sheinbaum ante tráfico de armas

En el marco del día internacional de la destrucción de armas de fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el 75% de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos.

Al encabezar la implementación del programa Sí al desarme, Sí a la paz, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la mayoría de las armas provienen de los Estados Unidos de manera ilegal, por lo que el compromiso de su gobierno es “seguir insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas”, al igual que México asumió el compromiso de la lucha contra el tráfico de drogas.

“La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de los Estados Unidos y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México. Por eso seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas, así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia”, explicó.

Como parte de la estrategia de pacificación, la presidenta participa activamente en el intercambio de juguetes que incitan a la violencia. Mateo Reyes Arellano

Desde el atrio de la Basílica de Guadalupe, la mandataria federal aseguró que el programa de desarme representa que una arma menos en las calles es una esperanza de vida y de paz.

“Nos encontramos reunidos en este lugar profundamente simbólico para millones de mexicanas y mexicanos, el atrio de la basílica de Guadalupe. Aquí donde tantas personas vienen a encontrar esperanza, consuelo y fortaleza. Hoy nos reunimos para hacer un llamado por el bien más grande que puede tener una nación: la paz”, sostuvo.

Hizo un llamado a las familias mexicanas a estar cerca de las y los jóvenes para evitar que situaciones que los pongan en riesgo por la violencia.

Un militar muestra un arma de fuego real entregada durante el "Canje de Armamento" en la Ciudad de México, acto presidido por Claudia Sheinbaum para retirar armamento de las calles. Mateo Reyes Arellano

En su intervención, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que además de las armas entregadas, se han decomisado 28 mil armas como parte de la estrategia nacional de Seguridad Pública por las instituciones que forman parte del gabinete de seguridad.

“La prevención, el combate y la eliminación del tráfico ilegal de armas es una prioridad porque cada arma que circula fuera de la Ley representa una amenaza para la vida, la tranquilidad y el desarrollo de las sociedades, las armas en manos equivocadas provocan dolor y sufrimiento de miles de personas en el mundo”, sostuvo.