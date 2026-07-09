Adolescente de 14 años es asesinado al resistirse a un asalto

Un adolescente de 14 años murió la tarde de este miércoles tras ser atacado con un cuchillo mientras caminaba hacia una barbería en la colonia Infonavit La Joya, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas sobre la calle Tenochtitlan, donde el menor quedó gravemente herido tras recibir una puñalada en el abdomen. A pesar de la movilización de los cuerpos de auxilio, la víctima ya no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente, identificado como Jorge, caminaba acompañado de otro menor con la intención de cortarse el cabello cuando fueron interceptados por dos hombres.

Las primeras investigaciones indican que los agresores les cerraron el paso y comenzaron a hacerle reclamos al adolescente por motivos que hasta el momento no han sido esclarecidos.

Durante la discusión, uno de los sospechosos sacó un cuchillo y lo hirió en el abdomen, mientras que el otro llevaba un martillo con el que presuntamente pretendía golpear a la víctima.

Tras la agresión, ambos hombres escaparon corriendo del sitio antes de la llegada de las autoridades.

Vecinos que escucharon lo ocurrido solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos.

Al revisar al adolescente, los socorristas confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de la lesión provocada por el arma blanca.

La zona fue acordonada por los primeros respondientes para preservar los indicios, mientras elementos ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las diligencias correspondientes.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena, fijaron evidencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

La causa oficial del fallecimiento será determinada mediante la autopsia de ley, aunque de manera preliminar se informó que la víctima presentaba una herida por arma blanca en el abdomen.

En Tlaxcala asaltan casa de empeños

En pleno centro de Tlaxcala, tres sujetos robaron joyas de una casa de empeño, a pesar de estar ubicada en la calle principal.

Tras cometer el robo, los presuntos ladrones escaparon tranquilamente en una motocicleta.

Fue la tarde de este martes cuando tres sujetos ingresaron a la casa de empeño y con martillos rompieron los vidrios de las vitrinas y se apoderaron de las joyas que estaban en exhibición.

Los trabajadores de esta casa de empeño fueron amenazados con una pistola por los delincuentes, quienes vaciaron los exhibidores y se llevaron las joyas en bolsas negras de plástico.

Posteriormente, los tres asaltantes se subieron a una moto y huyeron a toda velocidad por la calle principal, sin que ninguna autoridad lo impidiera, ya que en esta vialidad no había presencia ni de policías, ni de patrullas, lo que les facilito la huida.

El establecimiento comercial cuenta con un sistema de circuito cerrado que grabó paso a paso el modus operandi de los asaltantes.

Estas evidencias fueron entregadas a los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien abrió la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero de los delincuentes.