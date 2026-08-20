Chihuahua consolida su liderazgo en semiconductores con millonaria inversión de la firma taiwanesa Pegatron

La firma taiwanesa Pegatron Corporation concretará una inversión de 330 millones de dólares para la instalación de una nueva planta especializada en Ciudad Juárez, orientada a la fabricación de componentes electrónicos para electromovilidad y tecnología para centros de datos.

El proyecto, programado para desarrollarse entre 2026 y 2029, generará mil nuevos empleos de alto valor y consolidará la posición de Chihuahua dentro de las cadenas globales de suministro y la ruta de los semiconductores.

El anuncio fue celebrado por la gobernadora Maru Campos, quien destacó las capacidades de la entidad en este sector estratégico. Actualmente, Chihuahua concentra cerca de la mitad de los circuitos integrados producidos en el país, cuenta con más de 185 mil trabajadores en esta industria y registra a 21 mil jóvenes cursando carreras afines.

Ante este escenario, la mandataria estatal enfatizó que su administración brinda las condiciones de estabilidad y apoyo necesarios para atraer inversiones que generen prosperidad local.

Durante la presentación del proyecto, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, acompañó a Kun Ling Yang, director ejecutivo de Pegatron México.

El funcionario estatal subrayó la relevancia de la decisión de la empresa al señalar: “La decisión de Pegatron de seguir creciendo en Ciudad Juárez es muestra de la confianza que existe en Chihuahua y en lo que podemos construir juntos. Esta inversión significa más capacidad productiva, empleos de alto valor, y una apuesta de largo plazo por nuestro talento y por las industrias que están transformando nuestra economía”.

Con este proyecto de manufactura avanzada, la compañía de origen taiwanés fortalece la presencia de capitales asiáticos en la frontera norte y posiciona a Ciudad Juárez como un punto clave para el desarrollo tecnológico e industrial.