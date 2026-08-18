CFE reporta 37% menos apagones y una marcada disminución en quejas

Entre enero y julio de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró un total de 273 mil 452 interrupciones en el servicio eléctrico, lo que representa una disminución del 37% en comparación con las 433 mil 345 incidencias contabilizadas en el mismo periodo de 2024, reduciendo en la misma proporción las quejas recibidas en su sistema de reportes.

Respecto a 2025, la baja en las fallas se situó cercana al 10%, mientras que los tiempos promedio de restablecimiento pasaron de 25 a 7 horas, logrando una mejora operativa del 72%.

Bajo la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la empresa pública del Estado ha enfocado su operación en fortalecer la infraestructura y optimizar la calidad del suministro.

Las acciones preventivas de 2026 incluyen más de 7.6 millones de labores de poda para evitar afectaciones por ramas o lluvias. Asimismo, se ejecutaron 377 mil reemplazos de aislamiento, 287 mil sustituciones de apartarrayos, el cambio de más de 31 mil postes y el mantenimiento de 18 mil transformadores a nivel nacional.

El avance en la continuidad de la red abarca gran parte del país, donde 27 entidades federativas disminuyeron sus registros de fallas frente a 2024. Entre las reducciones más pronunciadas destacan Chiapas con 77%, Aguascalientes con 66%, Querétaro con 62%, Oaxaca con 56%, Baja California con 55% y el Estado de México con 53%.

Las autoridades de la CFE reiteraron que durante la presente administración se continuará intensificando el mantenimiento de la red para acortar los tiempos de respuesta y ofrecer un servicio confiable.

“Durante el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la CFE continuará fortaleciendo su infraestructura, intensificando el mantenimiento preventivo y mejorando su capacidad de respuesta para reducir las interrupciones y, cuando estas ocurran, restablecer el servicio con mayor rapidez”, aseveró la institución.