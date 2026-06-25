Centro de simulación del INER fortalece la formación de especialistas en medicina respiratoria

Líder en la formación de médicos, enfermeras y terapeutas en la atención de padecimientos respiratorios, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ha fortalecido su sistema de enseñanza con el Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica en Medicina Respiratoria (CSCyQMR).

La clave ha sido el desarrollo de habilidades y competencias técnicas y clínicas del personal de salud, que al realizar procedimientos en espacios simulados alcanza destrezas que se reflejarán en la atención diaria a los pacientes, señaló a Excélsior Jorge Salas Hernández, coordinador del CSCyQMR.

MATEO REYES ARELLANO

“El centro, dicho de una forma muy simple, permite al practicante, al estudiante, al médico, realizar procedimientos invasivos y equivocarse las veces que sean necesarias sin ningún problema. En el momento de la práctica se detecta dónde se está fallando y qué se puede corregir.

“Entonces la persona que hace algún procedimiento lo realiza las veces que se requieran hasta que lo domina. De tal manera que cuando los mismos procedimientos los tiene que realizar en la práctica médica real, ya lleva un conocimiento y una experiencia de la técnica”, explicó.

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Centro líder en medicina respiratoria

Jorge Salas Hernández señaló que, en la medicina respiratoria, el Centro de Simulación es un referente, ya que al proceso de formación de médicos se suma la actualización de especialistas de todo el país.

Expuso que los procedimientos prácticos se realizan para todas las especialidades de la medicina respiratoria, como neumología —tanto para adultos como pediátrica—, medicina crítica, cirugía de tórax, infectología, otorrinolaringología y diversos tipos de terapias respiratorias.

“Contamos con equipo de endoscopia respiratoria virtual. Tenemos aparato de ultrasonido para explorar pulmón. Simuladores para manejo de la vía aérea, tanto básico como avanzado.

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“Hace menos de seis meses trabajamos con un simulador de un robot quirúrgico para quienes van a hacer cirugía robótica de tórax y contamos con otros simuladores para accesos vasculares más complicados”, detalló.

Ubicado en la Dirección de Enseñanza del INER, el Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica en Medicina Respiratoria consta de cinco salas equipadas para impartir los cursos prácticos, a los cuales asisten médicos, enfermeras, terapeutas y estudiantes de medicina de todo el país.

“Este Centro de Simulación está dedicado específicamente a la capacitación en medicina respiratoria y eso lo hace diferente, porque tenemos un equipo de expertos e instructores del INER que capacitan a médicos, estudiantes y enfermeras de todo el país”, indicó.

Cabe señalar que las cinco salas del CSCyQMR son: