Celebran Noche de Muertos y casi terminan sin vida en volcadura de autobús

Ocho personas resultaron lesionadas tras registrarse un percance vehicular protagonizado por un autobús de la línea Purépecha sobre el kilómetro 13 de la carretera que conecta a Morelia con Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Uruapilla, con dirección hacia la zona lacustre.

El incidente movilizó a los cuerpos de seguridad y emergencia luego de que se reportara la salida de ruta o colisión de la unidad de transporte público. Agentes de la Guardia Civil que patrullaban la zona intervinieron de manera inmediata para otorgar los primeros auxilios y atención prehospitalaria a los pasajeros que presentaban diversas contusiones.

De acuerdo con la información oficial, el saldo preliminar del accidente es de ocho personas heridas, mismas que fueron valoradas por el personal operativo.

Las víctimas se dirigían a Morelia después de haber visitado los puntos turísticos de la noche de muertos.

Autobús de la línea Purépecha que volcó en la comunidad de Uruapilla Foto: Especial

Familias de EU se accidentan en carretera de Coahuila

Por Alma Gudiño

Días atrás, una familia que había salido de Estados Unidos, con dirección a Durango, sufrió un accidente que dejó una mujer fallecida y tres más lesionados, en el municipio de San Pedro de las Colonias, en la Comarca Lagunera de Coahuila.

La Dirección Municipal de la ciudad lagunera informó que el trágico accidente se registró la mañana del sábado a las 8:30 horas, cuando recibieron un reporte a la estación, donde alertaban de una volcadura en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas.

Tras el llamado acudieron elementos del Grupo de Reacción Inmediata (GRI), también acudieron paramédicos de Cruz Roja.

El personal de la institución trasladó a los tres heridos al Hospital General, al hacer una inspección del vehículo siniestrado y de la zona donde sobrevino el accidente se dieron cuenta de que había una mujer fallecida.

Uno de los heridos alcanzó a informar que provenían de Estados Unidos, el destino de su viaje era Durango, para cumplir con unos compromisos.

Del accidente se hicieron cargo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como la policía municipal de San Pedro de las Colonias y la Policía Estatal.