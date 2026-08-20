Celebra Partido Verde la garantía de continuidad de Ecobici en la Ciudad de México

El secretario general del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, celebró la decisión del Gobierno capitalino de garantizar la continuidad del sistema de transporte público Ecobici durante los próximos 10 años, medida que calificó como una acción clave para fortalecer las alternativas de movilidad sustentable en la metrópoli.

El dirigente ecologista resaltó la importancia de consolidar este tipo de infraestructura para los traslados cotidianos de la ciudadanía.

“El nuevo periodo de operación debe aprovecharse para continuar mejorando Ecobici, particularmente en aspectos como seguridad, accesibilidad, eficiencia y calidad del servicio, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones a quienes utilizan este medio de transporte”, sostuvo el líder partidista al evaluar el impacto de la medida en la infraestructura urbana.

Sesma Suárez hizo hincapié en que mantener y expandir el sistema de bicicletas públicas permite ofrecer opciones de desplazamiento con menor impacto ambiental, fomentando una cultura de movilidad responsable y accesible para las y los habitantes de la capital. En ese sentido, puntualizó que contar con este tipo de alternativas resulta fundamental para el desarrollo de la ciudad.

“¡Enhorabuena por esta nueva etapa y mucho éxito!”, concluyó el representante político, quien reafirmó el respaldo de su instituto a las políticas públicas orientadas a la sustentabilidad urbana.