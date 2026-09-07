Localizan con vida a pescador desaparecido pero rechazó subir a un buque extranjero

Tras varios días desaparecido en el mar Pacífico, el pescador Héctor Márquez fue localizado con vida a bordo de su embarcación ribereña, con la que zarpó de Puerto Ángel el pasado 31 de agosto; sin embargo, rechazó abordar un buque mayor que lo encontró en altamar, por lo que únicamente aceptó combustible, víveres y agua.

Jesús Romero López, secretario de Gobierno, detalló que el barco, que navegaba con destino a Balboa, Panamá, y que había zarpado del puerto de Manzanillo, Colima, encontró la lancha artesanal a 240 kilómetros de la costa, frente a Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec. La tripulación intentó, sin éxito, convencer a Márquez de subir. “Tal vez nuestro paisano, por no querer abandonar sus herramientas de trabajo”, dijo.

Excélsior / Especial

La tripulación del barco envió varias fotografías en las que se observa a Héctor con vida a bordo de su lancha, identificada como “Josmarcito”.

“Durante el breve contacto en aguas abiertas, el pescador solicitó agua, alimentos y combustible, que le fueron proporcionados”, mencionó el funcionario.

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Posteriormente, la tripulación informó del hallazgo a la Secretaría de Marina (Semar). El reporte fue recibido por la Capitanía de Puerto, lo que permitió activar las acciones correspondientes para localizar al pescador.

Desde que se tuvo conocimiento de la desaparición del pescador, Semar dispuso de personal y equipo aéreo y marítimo en la búsqueda, con el apoyo del gobierno del estado, a través de sus distintas dependencias.