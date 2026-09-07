Muertes por calor aumentan a 121 en el país; Baja California encabeza la lista

A pesar de las lluvias que afectan a diversas zonas del país, en tan solo una semana 13 personas perdieron la vida a consecuencia de las altas temperaturas.

Por lo anterior, la cifra de muertes aumentó a 121, de las cuales, 116 defunciones ocurrieron por golpe de calor y cinco por deshidratación, expuso la Secretaría de Salud.

En su informe semanal “Daños a la salud por temperaturas naturales extremas”, la dependencia federal indicó que los decesos ocurrieron en 19 estados y la letalidad ascendió a 5.65 por ciento.

Con 51 muertes, Baja California encabezó la lista de las tres entidades con el mayor número.

Le siguieron Sonora, con 22, y Veracruz, con ocho.

AUMENTAN CASOS POR GOLPE DE CALOR

La dependencia federal sanitaria agregó que hasta la semana epidemiológica número 34 se registraron 2 mil 140 casos de personas que recibieron atención por afectaciones debido a las altas temperaturas.

Con mil 166 casos, el golpe de calor fue el padecimiento más frecuente. En este rubro, con 124 pacientes, Tabasco fue la entidad que se ubicó en el primer lugar. Le siguieron Baja California, con 121, y Sonora, con 114.

En el segundo lugar de afectaciones estuvo la deshidratación, con 901 atenciones, a lo que se sumaron 73 pacientes que sufrieron quemaduras.

Cabe señalar que la actual temporada de calor que se vive en el país inició el pasado mes de marzo y concluirá la primera semana de octubre.