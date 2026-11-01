Caso Carlos Manzo: Marchan 3 mil personas en Uruapan; exigen justicia y paz

Alrededor de 3 mil personas participaron este domingo en la marcha en memoria de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, al cumplirse un año del asesinato del entonces presidente municipal de Uruapan.

La movilización, convocada por su esposa y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, reunió a ciudadanos de distintos estados del país para recordar al exfuncionario, exigir justicia y visibilizar a las familias afectadas por la violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y la Coordinación Estatal de Protección Civil informaron que la manifestación se desarrolló de manera pacífica, de acuerdo con el monitoreo operativo de ambas dependencias.

Entre los asistentes se identificó a personas provenientes de Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y la Ciudad de México.

La concentración comenzó en el monumento a Lázaro Cárdenas, desde donde los participantes avanzaron aproximadamente dos kilómetros hasta la Plaza Morelos, ubicada en el Centro Histórico de Uruapan.

Al concluir el recorrido, se tenía previsto realizar un mitin y diversas actividades conmemorativas para recordar al exalcalde y reiterar la exigencia de justicia por su asesinato.

La movilización también se enmarcó en las actividades del Festival de las Velas, cuya edición de este año coincide con el primer aniversario del homicidio de Carlos Manzo.

En la Plaza Morelos se colocó una ofrenda en memoria del exfuncionario, como parte de los actos para honrar su legado y recordar su trayectoria al frente del gobierno municipal.

La movilización también se enmarcó en las actividades del Festival de las Velas, cuya edición de este año coincide con el primer aniversario del homicidio de Carlos Manzo. Especial

Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo

Grecia Quiroz, viuda del exalcalde y actual presidenta municipal de Uruapan, convocó a la movilización como parte de una jornada de memoria y exigencia de justicia.

A través de un mensaje dedicado a su esposo, la alcaldesa expresó su compromiso de continuar honrando su memoria.

"Te seguiré honrando Carlos Manzo y seguiré de pie como muchas veces vi que tú lo hacías en medio de la adversidad", publicó.

A un año del homicidio, Quiroz continúa bajo un esquema de protección especial, de acuerdo con la información proporcionada.

La marcha reunió a ciudadanos que buscan mantener presente el caso y exigir el esclarecimiento del crimen que conmocionó a Uruapan y a Michoacán.

Las autoridades contabilizaron 33 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo, de las cuales al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso. Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

Fiscalía de Michoacán reporta 90% de avance

En el marco del primer aniversario del asesinato, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que las investigaciones presentan un avance de 90%.

Las autoridades contabilizaron 33 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio, de las cuales al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso.

El avance de las indagatorias representa uno de los principales datos sobre el estado del caso, aunque las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La exigencia de justicia fue uno de los ejes centrales de la movilización realizada este domingo en Uruapan.

Para garantizar la seguridad de los participantes y de la población local, la Secretaría de Seguridad Pública mantuvo un dispositivo de vigilancia, proximidad social y apoyo vial en las principales rutas y puntos de concentración.

El operativo también estuvo dirigido a proteger a los automovilistas y facilitar la circulación durante el recorrido de los manifestantes.

De acuerdo con la SSP y Protección Civil estatal, la movilización concluyó sin reportes de incidentes que alteraran su carácter pacífico.