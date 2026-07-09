Así capturaron a Ramiro “N”; atropelló a dos estudiantes en Cumbres y huyó | VIDEO

La fuga terminó varios días después del impacto que conmocionó a Monterrey. Ramiro “N”, de 63 años, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, señalado como el presunto conductor que atropelló a dos estudiantes en la colonia Cumbres, provocando la muerte de Mariel Romero Díaz, de 16 años, y dejando gravemente lesionada a otra adolescente.

La captura se realizó en la colonia Virginia Tafich, en el municipio de Santa Catarina, luego de que las investigaciones permitieran ubicar al presunto responsable, quien enfrentaba una orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo y abandono de persona.

Ramiro “N”, de 63 años. Especial

Las cámaras siguieron el recorrido de la fuga

La huida quedó registrada por las cámaras de videovigilancia conectadas al C4 de Monterrey. Las imágenes, difundidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, muestran una camioneta Honda BR-V gris oscuro circulando por la avenida Raúl Rangel Frías mientras se alejaba del lugar del atropellamiento. El vehículo ya presentaba daños visibles en la carrocería, presuntamente ocasionados por el fuerte impacto contra las dos jóvenes.

La investigación permitió localizar primero la camioneta en el municipio de Salinas Victoria, una pieza clave que condujo a los agentes ministeriales hasta el presunto conductor.

Una tragedia que marcó a la comunidad estudiantil

El atropellamiento ocurrió la noche del 4 de julio, cuando Mariel Romero Díaz y Isabella caminaban por el cruce de las avenidas Raúl Rangel Frías y Paseo de los Leones, en la zona de Cumbres. De acuerdo con las investigaciones, tras embestir a las adolescentes, el conductor continuó su marcha sin detenerse para auxiliarlas.

Las dos estudiantes fueron trasladadas a hospitales, pero horas más tarde se confirmó la muerte de Mariel Romero Díaz, alumna de la Preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y destacada deportista de tochito. Su fallecimiento provocó una profunda indignación entre familiares, amigos y la comunidad universitaria, que exigió justicia.

Con la detención de Ramiro “N”, la Fiscalía de Nuevo León continuará el proceso para esclarecer completamente cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades legales en un caso que volvió a poner sobre la mesa las consecuencias de abandonar a las víctimas tras un accidente vial.