Cancelan el Palenque de Culiacán a un día de comenzar los conciertos

El Palenque de Culiacán 2026 fue cancelado por sus organizadores, a pocas horas de comenzar los conciertos programados para esta edición.

Las autoridades habían anunciado que su realización continuaría de acuerdo a lo planeado y se implementaría todo un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de las personas asistentes.

Del 12 al 29 de noviembre se estaría realizando el Palenque de Culiacán, iniciando con la presentación de Edición Especial, en el marco de la Feria Ganadera 2026.

Sin embargo, apenas el 2 de noviembre, justo al comenzar la venta de boletos, sujetos armados dispararon contra las instalaciones del recinto ferial, ubicado al sur de Culiacán.

En la zona del estacionamiento fueron recogidos algunos casquillos percutidos, los cuales fueron recogidos como evidencia por agentes de la Fiscalía General del Estado y horas después se informó la detención de algunos sospechosos.

Para este año, se había anunciado la presentación de Edición Especial, Alegres del Barranco, El Mimoso, El Yaki, Neton Vega, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, Tombochio, Banda MS, Pancho Barraza, El Coyote, Panter Belico, Arley Pérez, entre otros grupos locales.

El Palenque de Culiacán no se ha logrado realizar desde 2023, pues días antes de comenzar la edición de 2024, hombres armados atacaron las taquillas de la feria y eso obligó a cancelar la presentación de los artistas.

En 2025 no se anunciaron artistas debido a la violencia que aún persistía en la ciudad y esta nueva edición ya fue cancelada.