Cae portón en el Fan Fest Monterrey y deja una persona lesionada

La caída de un portón del Parque Fundidora, luego de que aficionados lo derribaran para ingresar por la fuerza al Fan Fest Monterrey, dejó una persona lesionada, quien fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica, en Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que atendió el incidente tras recibir el reporte de personas lesionadas por la caída del portón.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que se desplomó la reja de uno de los accesos al parque, la cual mide aproximadamente cuatro metros de altura.

El portón lesionó a una persona, quien fue trasladada para su valoración médica y tratamiento.

Además, las autoridades acordonaron el área y coordinaron la vigilancia del sitio con elementos de seguridad para prevenir nuevos incidentes.