Cae homicida tras enfrentamiento a balazos con agentes de la FGE en Jacona

Un enfrentamiento en Jacona, Michoacán, dejó heridos a dos agentes de la Fiscalía General del Estado y a un civil durante la madrugada de este martes, cuando elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron a una vivienda de la colonia El Bosque para cumplimentar una orden de detención.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), los agentes llegaron al inmueble ubicado en la calle Auricaria para realizar una diligencia relacionada con la detención de un hombre identificado como Jorge Luis “N”, requerido por su posible participación en un delito de homicidio.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron a un inmueble de la colonia El Bosque para llevar a cabo la detención; durante la intervención fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron el ataque y lograron detener a Jorge Luis ‘N’”, informó la dependencia.

El intercambio de disparos dejó tres personas lesionadas. El detenido y los dos agentes investigadores fueron trasladados a un hospital de Zamora para recibir atención médica.

Derivado de estos hechos, el investigado y dos agentes resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica. Su estado de salud se reporta estable”, precisó la Fiscalía.

Detienen a hombre requerido por homicidio en grado de tentativa

La persona arrestada durante el operativo es investigada por su posible participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El detenido es un hombre requerido por su posible participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa”, señaló la Fiscalía estatal al informar sobre el resultado de la intervención.

La dependencia indicó que Jorge Luis “N” será presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente, donde se determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Por tratarse de una persona investigada, la responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial correspondiente.

La persona arrestada durante el operativo es investigada por su posible participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Captura de video

Aseguran fusil calibre .223

Además de concretar la detención, las autoridades localizaron y aseguraron un arma de fuego durante el operativo.

En el lugar fue asegurado un fusil de asalto calibre .223, el cual quedó bajo resguardo de la Fiscalía como parte de las investigaciones derivadas del enfrentamiento.

La autoridad también reportó el aseguramiento de otra arma de fuego, que fue puesta a disposición de la instancia competente para continuar con las diligencias correspondientes.

Los indicios serán integrados a la carpeta de investigación con la finalidad de establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión contra los agentes de la Policía de Investigación.

El caso no se limita a la investigación por homicidio calificado en grado de tentativa. La Fiscalía de Michoacán informó que el detenido está relacionado con otras carpetas de investigación.

De acuerdo con la dependencia, Jorge Luis “N” también se encuentra relacionado con indagatorias por los delitos de robo de vehículo y desaparición cometida por particulares.