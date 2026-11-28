Tras el decomiso de 26 ejemplares de tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti) en el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, la Profepa aseguró que ya colabora con las autoridades neerlandesas, quienes solicitaron información técnica sobre esta especie microendémica de México.

En sus redes sociales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló que "elabora los dictámenes correspondientes con tres objetivos: atender la solicitud internacional, evitar que el presunto responsable de tráfico ilegal quede en libertad y lograr la repatriación de los ejemplares".

Las tortugas Casquito de Vallarta, "En Peligro de Extinción", de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059, iban escondidas en el equipaje de un pasajero procedente de México, envueltas en cinta adhesiva para evitar que se pudieran mover.

La tortuga Casquito de Vallarta, endémica de México, fue descubierta en 2018 y ocho años después ya está "En Peligro de Extinción". PROFEPA

El hombre que está detenido por la Policía Real y sujeto a proceso por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales (Functioneel Parket), pretendía llegar con los ejemplares hasta Hong Kong.

En la red social X, el usuario identificado como @Vsipunculido, pidió a la Profepa que implemente medidas para evitar que las especies protegidas salgan del país.

"Pongan a trabajar a Puertos, Aeropuerto y Fronteras. Tortugas, vejigas de Totoaba; resuelven cuando ya se afectó o se murieron los animales. No, pues ¡qué bueno!", indicó.

Por su parte, la usuaria @laura_castanon hizo votos porque "regresen a casa estas tortuguitas".

"Urge trabajar para que ese tráfico infernal sea detenido antes de salir del país", manifestó.

Excélsior publicó el pasado 27 de octubre un reportaje donde revela los rostros de los saqueadores de la tortuga Casquito de Vallarta, grabados con cámaras de circuito cerrado colocadas por Estudiantes Conservando la Naturaleza A.C., en las 15 hectáreas que quedan de su hábitat, en humedales, arroyos y charcas del Valle del río Ameca, en los límites entre Jalisco y Nayarit.

La tortuga Casquito de Vallarta es una especie endémica de Jalisco y Nayarit NVWA

Se trata, en su mayoría, de jóvenes de las comunidades locales que aprovechan la oscuridad de la noche para acudir en grupo a colocar trampas con cebo de camarón o pescado fresco, para atraer y capturar a esta especie descubierta apenas en 2018.

Se sabe que los saqueadores reciben una paga de alrededor de 20 mil pesos por cada ejemplar que entregan a los acopiadores, que a su vez los llevan de forma clandestina a China, donde los comercializan en el mercado negro de mascotas hasta en 500 mil pesos cada uno.