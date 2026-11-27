El tráfico ilegal de la tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), sigue imparable, luego de que el sábado pasado la Autoridad de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo de los Países Bajos (NVWA), decomisó 26 ejemplares adultos en el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol (AMS).

Las tortugas Casquito de Vallarta, especie "En Peligro de Extinción" de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059, estaban escondidas en el equipaje documentado de un pasajero que arribó procedente de nuestro país y pretendía llegar hasta Hong Kong.

En un filtro de seguridad, el personal de la aduana encontró la mayoría de los ejemplares en una caja de un coche de juguete, y algunos más dentro de calcetines; todos envueltos en cinta adhesiva para evitar que se pudieran mover.

La tortuga Casquito de Vallarta es una especie endémica de Jalisco y Nayarit NVWA

La Autoridad de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo de los Países Bajos informó que las 26 tortugas Casquito de Vallarta se encuentran vivas y fueron trasladadas a refugios de vida silvestre para su atención.

Mientras que el hombre se encuentra bajo resguardo de la Policía Real y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales (Functioneel Parket), realiza las investigaciones correspondientes por tráfico ilegal de especies protegidas.

Excélsior ha realizado una serie de reportajes en los últimos años que documentan el saqueo de esta tortuga de agua dulce endémica de Jalisco y Nayarit, para ser vendida hasta en 500 mil pesos en el mercado negro de mascotas en China, así como la pérdida de su hábitat por el crecimiento de la mancha urbana y la vorágine inmobiliaria en la región.

La tortuga Casquito de Vallarta, la más pequeña del mundo, fue descubierta apenas en 2018 y hoy se estima que sólo quedan entre 200 y 300 ejemplares, por lo que está incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la categoría de "Peligro Crítico".

Además, se encuentra listada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe su venta.

Las 26 tortugas Casquito de Vallarta fueron halladas por personal de aduanas del Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol NVWA

A través de cámaras de circuito cerrado escondidas en las 15 hectáreas que quedan de humedales, arroyos y charcas del Valle del río Ameca, el hábitat de la tortuga Casquito de Vallarta, se han podido conocer los rostros de los saqueadores.

Se trata, en su mayoría, de jóvenes de las comunidades que aprovechan la oscuridad de la noche para acudir en grupo a colocar trampas con cebo de camarón o pescado fresco, para atraer y capturar a la tortuga Casquito de Vallarta.