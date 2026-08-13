Buscan a pareja mexicana que viajó a Pereira, Colombia; familiares perdieron contacto tras el sismo

Decenas de historias siguen escribiéndose a raíz del sismo de 7.4 que azotó Colombia el pasado 10 de agosto y que ahora mantiene en miles de familias la angustia por saber qué ha pasado con familiares desaparecidos.

Mariela Noriega es una de las personas que está a la espera de conocer el paradero de su papá Mario Alberto Zapata Verdier y de su pareja Brenda Eloisa Flores Reyes, de 57 y 42 años, respectivamente.

De acuerdo con ABC Noticias, la pareja es originaria de Durango, pero ambos partieron hacia Bogotá el pasado 6 de agosto desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Una vez en Bogotá, la pareja se trasladó a Pereira, una de las ciudades más afectadas por este sismo.

La última vez que Mariela tuvo comunicación con su papá fue el lunes 10 de agosto a las 7:16 am en Colombia, momentos antes del terremoto. A partir de ahí, perdió comunicación con su padre.

A través de la embajada de México en Colombia, Mariela tampoco ha logrado obtener información que le permita conocer el paradero de su papá ni de su pareja.

Ante la desesperación y angustia, Mariela ha iniciado una campaña en redes sociales para que su historia llegue a más personas y, por ende, a las autoridades mexicanas para que, de esta manera, la localización de las dos personas se ha más rápida.

Joven quiere ir a Colombia para buscar a su papá

Mario Alberto y Brenda Eloisa se habrían hospedado en el Hotel Diveni, en Pereira, en el cual se estima todavía podría haber personas con vida.

Ante ello, Mariela busca ir a Colombia para reunir información y buscar a su padre, pues la Embajada de México en Colombia no cuenta con datos de la pareja.

Debido a esto Mariela ha emprendido una colecta económica para reunir el recurso necesario para su viaje.