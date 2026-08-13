¿Venganza? Hombre roba camión y lo impacta contra tres vehículos

Autoridades de Santa Catarina, Nuevo León, buscan a un hombre que, presuntamente, robó un camión de personal y lo impactó contra tres vehículos en la colonia La Conquista.

Los hechos sucedieron la madrugada de este jueves, y hasta el momento se desconoce el paradero de la persona sospechosa.

De acuerdo con la información que trascendió durante el día, además de dañar a los vehículos, el presunto ladrón derribó varios medidores de agua para finalmente estrellarse contra una vivienda ubicada en el cruce de las calles Vía de la Libertad y Vía de la Esperanza.

Enseguida, el conductor descendió de la unidad y escapó corriendo con rumbo desconocido, sin que se registraran personas lesionadas.

El ruido ocasionado por el percance alertó a los vecinos, quienes se despertaron y salieron de sus viviendas para ver lo que había ocurrido; sin embargo, no lograron observar a ningún sospechoso.

Al lugar arribaron elementos de Movilidad y de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, quienes realizaron recorridos en los alrededores de la colonia sin lograr dar con el paradero del presunto responsable.

Las autoridades se mantienen investigando los hechos para conocer mayores detalles alrededor de este incidente, mismo que preocupa a los vecinos afectados, quienes reclaman grandes daños contra su patrimonio e instalaciones.

Abuelito intenta cruzar la calle y es arrollado

La semana pasada, un hombre de entre 60 y 65 años murió luego de ser atropellado por un tráiler sobre la avenida Ruiz Cortines, en su cruce con Conchello, en la colonia Victoria, en Monterrey.

El accidente vial fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 16:23 horas, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría intentado cruzar la avenida cuando fue alcanzado por el tráiler, cuyo conductor presuntamente no se percató de su presencia.

Un testigo relató que, según lo que les informaron paramédicos, el hombre habría sido arrastrado por la unidad de carga, provocándole lesiones de gravedad que terminaron por causarle la muerte prácticamente de manera instantánea.

La víctima no fue identificada en el lugar. Se informó que era un hombre de aproximadamente 60 a 65 años, de tez aperlada, quien vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de cuadros en tonos azul y rojo y zapatos negros.

Tras el accidente, elementos de la Policía de Monterrey acordonaron y resguardaron el área, mientras se esperaba el arribo de las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones y determinar cómo ocurrió el atropello.

En el sitio también se presentó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado de iniciar las diligencias correspondientes y recabar información que permita establecer las circunstancias del accidente.

La zona fue coordinada por las autoridades para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y de investigación. La circulación vehicular presentó afectaciones debido a la reducción de carriles sobre Ruiz Cortines, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por este punto.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la responsabilidad correspondiente en este accidente.