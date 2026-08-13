Trabajadores recurren a Secretaría Anticorrupción para revisar presuntas irregularidades

Trabajadores adscritos a la Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentaron una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para solicitar la investigación de una serie de presuntas irregularidades que, de acuerdo con los denunciantes, se habrían registrado en el área de Afiliación y Cobranza.

La promoción quedó registrada con el folio 115895/2026 y fue recibida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el 12 de agosto de 2026, según el acuse correspondiente del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

De acuerdo con el documento, la denuncia será analizada y, en su caso, turnada a la autoridad competente para su atención. El propio acuse establece un plazo máximo de cinco días hábiles para realizar dicho turno.

Señalan presuntas irregularidades en procesos de afiliación y cobranza

Los trabajadores señalan a Antonia Gutiérrez Ramírez, identificada en la denuncia como titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza de la Subdelegación Sur, y refieren presuntas prácticas que, aseguran, deberían ser revisadas por las autoridades correspondientes.

Entre los señalamientos se encuentran supuestas irregularidades en la revisión de obligaciones de empresas, así como la realización de auditorías que, según los denunciantes, podrían favorecer a determinados patrones.

Los trabajadores también mencionan a Anuar Estefan Garfias y aseguran que habría participado en algunas de las prácticas denunciadas. Este señalamiento forma parte de la denuncia presentada ante la autoridad y deberá ser corroborado por las instancias competentes.

Según los denunciantes, existirían alrededor de 50 empresas relacionadas con los domicilios ubicados en avenida Coyoacán 1878, así como en distintos inmuebles de la calle Roberto Gayol, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

Los trabajadores sostienen que algunas de estas empresas recibirían un trato favorable durante los procesos de revisión y determinación de sus obligaciones. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de la denuncia y no constituyen hechos acreditados por la autoridad.

También denuncian presiones laborales

Otro de los puntos planteados en la denuncia se refiere a presuntos actos de hostigamiento laboral contra trabajadores que, según los quejosos, se habrían negado a participar en las prácticas señaladas.

De acuerdo con su versión, algunos empleados habrían sido presionados para presentar su renuncia o habrían sido separados de sus puestos.

Los denunciantes aseguran que desde mayo de este año habían recurrido a instancias internas para plantear sus inconformidades y que, ante la falta de una respuesta que consideraran suficiente, decidieron presentar la promoción ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Piden que autoridades revisen los señalamientos

Entre las acusaciones más delicadas se encuentra la presunta alteración o justificación irregular de documentación relacionada con obligaciones patronales. Los trabajadores también aseguran que existirían casos de personas registradas como trabajadores únicamente para acceder a prestaciones, servicios médicos o beneficios relacionados con una eventual pensión.

Los denunciantes consideran que, de acreditarse alguna de estas conductas, podrían existir afectaciones a los recursos públicos y al funcionamiento de los mecanismos de afiliación y cobranza.

No obstante, hasta el momento se trata de señalamientos contenidos en una denuncia ciudadana, por lo que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen elementos para iniciar una investigación y establecer, en su caso, responsabilidades.

El acuse de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señala que la denuncia será canalizada a la autoridad competente y que los promoventes podrán consultar posteriormente el seguimiento y la determinación correspondiente mediante el SIDEC.

De esta manera, el caso se encuentra en una etapa de recepción y análisis de la promoción, sin que exista hasta ahora una resolución que confirme las conductas denunciadas.