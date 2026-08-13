Gobierno acuerda con CNTE nuevas plazas y mejoras educativas

La autorización de nuevas plazas y la entrega de recursos a alumnos y escuelas de Oaxaca fue el acuerdo al que se llegó en la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó el secretario de Educación, Mario Delgado.

La reunión inició alrededor de las 11:00 horas y se prolongó por más de tres horas y media.

En ella participaron los secretarios de Educación; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y el director del ISSSTE, Martí Batres.

“La presidenta ha autorizado, a petición de la sección 22, que se destinen dos uniformes para preescolar y uno adicional para primarias y secundarias. También informamos de todos los procedimientos de ampliar la cobertura de los servicios educativos.

Esto es recategorizaciones, horas adicionales, nuevas plazas que van a entrar en vigor a partir del 1 de septiembre con el ciclo escolar vienen estos nuevos movimientos que permite ampliar y garantizar el servicio educativo en todos los rincones del Estado”, detalló Mario Delgado.

Jenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, detalló que serán alrededor de mil 300 nuevas plazas que se crearán y entregarán a esa organización sindical.

También se acordó revisar la situación jurídica de los integrantes de esa organización sindical, abiertos desde la aplicación de la reforma educativa.

“Era importante esta mesa con la presidenta porque no avanzaban algunos temas administrativos desde la SEP. Hay que decir, si no cumplen a pesar de que nos sentamos hoy con la Presidencia, pues también la propia acción política, vamos a tener que retomar nuestro espacio”, aseguró Pérez.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se retiró antes de concluir la reunión, una vez que se llegó a acuerdos en los temas referentes al gobierno de la entidad.