Burnout fuera del trabajo: jóvenes reportan desgaste físico y mental persistente

El agotamiento dejó de percibirse como un fenómeno exclusivo de largas jornadas laborales. Entre jóvenes y adultos activos se ha vuelto frecuente la presencia de cansancio constante, baja energía, dificultad para concentrarse e irritabilidad, síntomas que también se manifiestan fuera del entorno profesional y que han abierto una conversación más amplia sobre bienestar integral.

La OMS delimita el burnout al entorno laboral

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el burnout está clasificado en la ICD-11 como un “fenómeno ocupacional”, derivado del estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado con éxito, y no como una condición médica.

El organismo subraya que este término se limita al ámbito laboral y no debe extenderse a otras áreas de la vida.

Jóvenes reportan desgaste más allá del trabajo

En la práctica cotidiana, el concepto ha trascendido su definición clínica. Un número creciente de personas jóvenes identifica una sensación sostenida de desgaste físico y mental que impacta su vida diaria, más allá del trabajo formal.

Excélsior

Este escenario ha impulsado el interés por temas como el descanso efectivo, el equilibrio físico, la alimentación y los hábitos de recuperación.

Crece el mercado de bienestar y autocuidado

En paralelo, el mercado de bienestar ha registrado un crecimiento en categorías vinculadas al autocuidado, como electrolitos, multivitamínicos y suplementos enfocados en necesidades específicas.

En este contexto se posiciona Biomiral, una marca mexicana de suplementación alimenticia que forma parte de esta tendencia orientada a la prevención y al acompañamiento cotidiano de la salud.

La propuesta de la marca se inscribe en una visión de bienestar más accesible y sostenida en el tiempo, con productos diseñados para integrarse a la rutina diaria y contribuir al equilibrio y la vitalidad. Su oferta está disponible en el mercado mexicano a través de canales digitales.

Cambio en la conversación sobre energía y salud

Especialistas y actores del sector coinciden en que el aumento de la fatiga generalizada ha modificado la conversación pública: de priorizar el rendimiento constante a buscar estrategias que permitan sostener la energía y el bienestar de manera consciente.

En ese marco, la suplementación se perfila como un complemento dentro de un enfoque más amplio que incluye descanso adecuado, alimentación balanceada y actividad física.

El auge de estas soluciones refleja una necesidad creciente de atender el desgaste desde una lógica preventiva. Así, el bienestar deja de entenderse como una respuesta correctiva y se plantea como un proceso continuo, en el que cada vez más personas buscan reconocer y gestionar las señales de su propio cuerpo.